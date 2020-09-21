Дэвис забросил победную треху под сирену с криком «Кобе!»
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Денвер» 105:103, теперь счет в финале Западной конференции 2-0.
За 2,1 секунды до сирены «Лейкерс» уступали в одно очко. Энтони Дэвис получил мяч и бросил из-за дуги через Николу Йокича.
Мяч влетел в кольцо с сиреной – времени отыграться у «Денвера» уже не было. Дэвис после броска прокричал имя погибшего Кобе Брайанта:
«Для таких решающих моментов меня и взяли, – сказал после матча Дэвис. – Мы выиграли в майках Мамбы. Мы не хотим проигрывать в этих майках». Игроки «Лейкерс» выступали в специальной форме «Black Mamba», изготовленной в память о Кобе.
«Это особенный момент для особенного игрока», – похвалил попадание Дэвиса Леброн Джеймс. Тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель назвал этот момент броском Мамбы.
А так выглядит самый красивый повтор: