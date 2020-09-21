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Энтони Дэвис
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Лос-Анджелес Лейкерс
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#НБА #баскетбол #Энтони Дэвис #Лос-Анджелес Лейкерс #Денвер (б)

Дэвис забросил победную треху под сирену с криком «Кобе!»

21 сентября, 10:42

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Денвер» 105:103, теперь счет в финале Западной конференции 2-0.

За 2,1 секунды до сирены «Лейкерс» уступали в одно очко. Энтони Дэвис получил мяч и бросил из-за дуги через Николу Йокича.

Мяч влетел в кольцо с сиреной – времени отыграться у «Денвера» уже не было. Дэвис после броска прокричал имя погибшего Кобе Брайанта:

«Для таких решающих моментов меня и взяли, – сказал после матча Дэвис. – Мы выиграли в майках Мамбы. Мы не хотим проигрывать в этих майках». Игроки «Лейкерс» выступали в специальной форме «Black Mamba», изготовленной в память о Кобе.

«Это особенный момент для особенного игрока», – похвалил попадание Дэвиса Леброн Джеймс. Тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель назвал этот момент броском Мамбы.

А так выглядит самый красивый повтор:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Твиттер НБА
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Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
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