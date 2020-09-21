Дэвис забросил победную треху под сирену с криком «Кобе!»

«Для таких решающих моментов меня и взяли, – сказал после матча Дэвис. – Мы выиграли в майках Мамбы. Мы не хотим проигрывать в этих майках». Игроки «Лейкерс» выступали в специальной форме «Black Mamba», изготовленной в память о Кобе.

«Это особенный момент для особенного игрока», – похвалил попадание Дэвиса Леброн Джеймс. Тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель назвал этот момент броском Мамбы.

А так выглядит самый красивый повтор: