Кобе Брайант
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#Кобе Брайант #НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Шакил О’Нил

«Будь он в зале, у меня было бы 12 гребаных перстней!» – Кобе о Шакиле и его лени

28 августа 2019, 10:12

Известный экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант покритиковал бывшего партнера по клубу Шакила О’Нила за отношение к работе. Брайант считает, что команда могла выиграть гораздо больше титулов.

«Он мог бы стать величайшим игроком всех времен. И он первый, кто скажет вам об этом. Я был бы рад, если бы Шак был в зале. У меня было бы гребаных 12 перстней!

Всякий раз, когда мы общаемся с ним, я говорю: «Вот если бы твоя ленивая задница была в форме...» – рассказал Брайант.

Кобе Брайант – пятикратный чемпион НБА. Он провел всю карьеру в «Лейкерс» и выигрывал турнир в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах.

Так портал Complex Sports изобразил Кобе после его интервью

Интервью на английском языке можно посмотреть здесь:

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