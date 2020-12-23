«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» на старте сезона НБА. 33 очка набрал Джордж

В первый день нового сезона НБА состоялся матч между двумя командами из Лос-Анджелеса.

«Клипперс» победили 116:109. У Пола Джорджа 33 очка, у Кавая – 26.

Самые результативные игроки «Лейкерс» – Джеймс (22) и Дэвис (18).

Ранее «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» 125:99, а Ирвинг и Дюрэнт набрали 48 очков на двоих (26 и 22).