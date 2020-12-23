НБА
баскетбол
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес Лейкерс
«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» на старте сезона НБА. 33 очка набрал Джордж
3 часа назад
В первый день нового сезона НБА состоялся матч между двумя командами из Лос-Анджелеса.
- «Клипперс» победили 116:109. У Пола Джорджа 33 очка, у Кавая – 26.
- Самые результативные игроки «Лейкерс» – Джеймс (22) и Дэвис (18).
Ранее «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» 125:99, а Ирвинг и Дюрэнт набрали 48 очков на двоих (26 и 22).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые