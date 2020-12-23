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#НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Лос-Анджелес Клипперс

«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» на старте сезона НБА. 33 очка набрал Джордж

3 часа назад

В первый день нового сезона НБА состоялся матч между двумя командами из Лос-Анджелеса.

Ранее «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» 125:99, а Ирвинг и Дюрэнт набрали 48 очков на двоих (26 и 22).

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