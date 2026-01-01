Лос-Анджелес Лейкерс

Дата основания
1947 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
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Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
#Леброн Джеймс
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
#НБА
Игроки «Лейкерс» говорят, что парень из «Атланты» специально травмировал Леброна. Он боролся за мяч и прилег на ногу
#Леброн Джеймс
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
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#Леброн Джеймс
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Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
#Кобе Брайант
Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея
#Кобе Брайант
Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем
#Тайсон – Джонс
Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе». Чемпионство НБА – как символ и память
#Кобе Брайант
Фанаты «Лейкерс» ненавидят собственного игрока
#Кайл Кузма
Праздник «Лейкерс»: салют в городе, танец Леброна с кубками и ребенок с бутылкой
#Лос-Анджелес Лейкерс
Лучшее празднование: Леброн лежит на полу, курит сигару и звонит маме. Она родила его в 16 и воспитывала одна
#Леброн Джеймс
Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»
#НБА
Как «Лейкерс» стали чемпионами НБА
#НБА
Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
#Энтони Дэвис
Гигантский Шакил – история любви и ненависти. Обожал свой вес, несмотря на ссоры с партнерами и диеты
#Шакил О’Нил
Дэвис забросил победную треху под сирену с криком «Кобе!»
#НБА
Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения
#Наоми Осака
«Он учил нас быть лучше». Кендрик Ламар записал монолог про Кобе в видеомотивации от Nike
#Кобе Брайант
Леброн просит наказать убийц Бреонны Тейлор. Ее дело гремело еще до Джорджа Флойда
#Бреонна Тейлор
Маму ранили в ногу, братья умирали в перестрелках, отец ушел из семьи. Так выживал и рос одноклубник Леброна
#Дион Уэйтерс
Однажды игрок «Хьюстона» полез разнимать драку – ему проломили череп, а в рот затекла спинномозговая жидкость
#НБА
Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
#НБА
Пользователь реддита неделю превращал кусок дерева в Кобе Брайанта. Вот весь процесс – за две минуты
#Кобе Брайант
Леброн отказывается от матчей без зрителей, хотя НБА уже к этому готовится
#Леброн Джеймс
«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом
#Кобе Брайант
Леброн повторил данк Кобе спустя 19 лет – отличий нет даже на раскадровке ✨
#Леброн Джеймс
Легендарное прощание Кобе с баскетболом: 60 очков в матче и речь, которую затем повторил Обама
#Кобе Брайант
🚁Кобе обожал вертолет. Пользовался им вместо машины каждый день и считал, что так бережет здоровье
#Кобе Брайант
«Ты вдохновлял миллионы». Мир реагирует на смерть Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
Леброн вернул предматчевый ритуал с пыльным облаком. Это идея Джордана и культовая реклама образа
#Леброн Джеймс