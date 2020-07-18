Однажды игрок «Хьюстона» полез разнимать драку – ему проломили череп, а в рот затекла спинномозговая жидкость

Томьянович свалился и потерял сознание – из носа хлестала кровь. Позже Вашингтон говорил, что не знал о намерениях Томньяновича и врезал ему, потому что думал: тот тоже летит на драку.

«Я видел, как бежал Руди. И подумал: «Черт, сейчас этот гад будет бить нас. Не допущу этого». Разумеется, я не должен был так думать. Я был в ярости и совершил ошибку, о которой жалел долгое время».

Томьянович пришел в себя через пару минут. Но не мог сказать ни слова из-за жуткой боли. У него был открыт рот, а внутри – кровь. Он чувствовал что-то инородное в области носа. Когда он понял, что не может повернуть шею, то сразу же пошел в раздевалку. Там ему оказали первую помощь и сразу же отправили в госпиталь.

В больнице Томьяновича обследовали и выявили: сломаны челюсть и нос. Падение и удар головой о паркет вызвало повреждение позвоночника, сотрясение мозга и трещину в черепе.

Врачи сказали: когда он поднялся после удара, то вместе с кровью в рот затекала спинномозговая жидкость. Малейшее промедление могло привести к смерти. Врачи оценили удар Вашингтона так: будто человек вылетел из машины, движущейся на скорость 50 миль в час, и приземлился на лицо.

«Мое лицо...Я думал, что оно приклеено к телу. Я ждал, что в любой момент оно отвалится, а на его месте останется только череп. Я страшно испугался, когда врачи сказали, что я мог умереть».