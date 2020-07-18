Однажды игрок «Хьюстона» полез разнимать драку – ему проломили череп, а в рот затекла спинномозговая жидкость
В 70-х-80-х в НБА было много драк, но после одной Лига пересмотрела штрафы за них. 9 декабря 1977 года «Хьюстон» встречался с «Лейкерс» – в моменте Кермит Вашингтон сцепился с Кевином Куннертом (Куннерт отмахнулся от Вашингтона, когда тот схватил его за шорты). Дальше к потасовке подключились еще по паре игроков с обеих сторон.
Руди Томьянович, который тогда играл за «Хьюстон», был против драки – он просто хотел поскорее закончить ее и продолжить игру. Томьянович побежал разнимать игроков, но по дороге отхватил мощный удар от Вашингтона.
Со стороны это выглядело так:
Томьянович свалился и потерял сознание – из носа хлестала кровь. Позже Вашингтон говорил, что не знал о намерениях Томньяновича и врезал ему, потому что думал: тот тоже летит на драку.
«Я видел, как бежал Руди. И подумал: «Черт, сейчас этот гад будет бить нас. Не допущу этого». Разумеется, я не должен был так думать. Я был в ярости и совершил ошибку, о которой жалел долгое время».
Томьянович пришел в себя через пару минут. Но не мог сказать ни слова из-за жуткой боли. У него был открыт рот, а внутри – кровь. Он чувствовал что-то инородное в области носа. Когда он понял, что не может повернуть шею, то сразу же пошел в раздевалку. Там ему оказали первую помощь и сразу же отправили в госпиталь.
В больнице Томьяновича обследовали и выявили: сломаны челюсть и нос. Падение и удар головой о паркет вызвало повреждение позвоночника, сотрясение мозга и трещину в черепе.
Врачи сказали: когда он поднялся после удара, то вместе с кровью в рот затекала спинномозговая жидкость. Малейшее промедление могло привести к смерти. Врачи оценили удар Вашингтона так: будто человек вылетел из машины, движущейся на скорость 50 миль в час, и приземлился на лицо.
«Мое лицо...Я думал, что оно приклеено к телу. Я ждал, что в любой момент оно отвалится, а на его месте останется только череп. Я страшно испугался, когда врачи сказали, что я мог умереть».
Хирурги делали операцию на черепе несколько часов. Через день отдельно восстанавливали его лицо. Вашингтон навещал Томьяновича в больнице: они просто обсуждали баскетбол и общались без всяких обид. К теме удара почти не возвращались – это была просьба самого Томьяновича.
Последствия эпизода:
1. Руди Томьянович вернулся спустя пять месяцев. Он долго играл в специальной маске и целый год давал интервью, еле открывая рот.
2. Лига оштрафовала Вашингтона на 10 тысяч долларов и отстранила на 60 дней (26 матчей в НБА). На машине и заборе его дома фанаты писали «УБИЙЦА». После удара акушер отказался принимать роды у жены, которая была на восьмом месяце беременности, потому что не хотел иметь ничего общего с «убийцей и его семьей».
Этот момент – старт важных изменений в регламенте НБА. С того момента лига ввела массу штрафов (вплоть до дисквалификации) за провокацию драк и участие в них.