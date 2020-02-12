Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes

Forbes выкатил большой материал о стоимости клубов НБА. Там рассказали о деталях роста и факторах, которые влияют на стоимость клубов. «Нью-Йорк Никс» – лидер рейтинга. Стоимость франшизы составляет 4,6 миллиарда долларов. Интересно, что цена команды в этом случае совсем не зависит от результата: в этом сезоне «Нью-Йорк Никс» идет на 13 месте в Восточной конференции (17 побед за 54 матча).

Forbes пишет, что только две команды сменили владельцев за последние четыре года. Даже с таким фактом клубы НБА все равно остаются привлекательными активами – на это влияют демография и международные перспективы. Один из примеров: НБА продолжает работу над налаживанием отношений с Китаем. На них все-таки не должен сильно повлиять твит Мори, на который обиделись китайцы.