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Матч-центр
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Локомотив
Москва
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Сайт
www.fclm.ru
Страна
Россия
Стадион
РЖД-Арена
Тренер
Марко Николич
М. Николич
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Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
#Андрей Лосюк
вчера, 13:30
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
#Василий Кикнадзе
22 мая, 15:38
Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?
#Марко Николич
22 мая, 15:08
Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте
#Бундеслига
20 мая, 19:40
Семин пять раз уходил из «Локо» за 42 года. Вся эпопея – в одной картинке
#Юрий Семин
15 мая, 00:25
Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
#Юрий Семин
14 мая, 22:45
«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме
#Юрий Семин
14 мая, 22:02
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
#Дмитрий Столбиков
02 марта, 14:00
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