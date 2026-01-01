Конор – Порье

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Конор финансово взрывает UFC, но давно не король. Бьет ветеранов и за пять лет вместил все поражения
#Конор Макгрегор
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
#Конор Макгрегор
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
#UFC 264
Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
#Конор – Порье
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
#Конор – Порье
Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264
#Конор – Порье
Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
#Джоли Порье
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
#Конор – Порье
«Я ломаю лица людей за деньги». Конор одержим богатством: меряет им карьеру, копит миллиард и покупает часы после каждого боя
#Конор Макгрегор
Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
#Джон Кавана
Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить
#UFC 264
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Сколько Конор заработал за бой с Порье на UFC 264. Он опять проиграл и сломал ногу
#Конор – Порье
Конор обругал Порье из-за пожертвований в его фонд и отменил третий бой. В ссору вклинились Хабиб и Чендлер
#Конор – Порье
Школьники позвонили в дверь чемпиона UFC за прогнозом боя Конора и Порье. Тот ответил и подарил карточки с автографами
#Джон Джонс
Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому
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#Конор Макгрегор
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Разбираем бой Конор – Порье пошагово. Секрет победы – отбить ногу Конора лоукиками. Порье для этого терпел удары в первом раунде
#Конор – Порье
«Мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться». Победная речь Порье
#Дастин Порье
Как Конор реагирует на поражение: много хвалит Порье, аплодирует у сетки и обещает еще один бой в 2021-м
#Конор Макгрегор
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 257
#Конор – Порье
«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257
#Конор – Порье
Зрители жалуются на сбои в трансляции UFC 257 и троллят Уайта. Он называл пиратов ублюдками и повысил цену на подписку
#UFC 257
Онлайн-трансляция боя Конор – Порье. Прямая трансляция UFC 257
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#Конор – Порье
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Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257
#Конор – Порье
Мы ждали новостей о возвращении Хабиба. А получили только пустое выступление Уайта
#Хабиб Нурмагомедов
Программа тренировок Порье перед боем с Конором. Эти упражнения он делает на карантине перед взвешиванием
#Дастин Порье
Что ест Конор перед боем с Порье. Диета с яйцами, рагу и ванильным коктейлем
#Конор Макгрегор
Где смотреть бой Конор – Порье: прямая трансляция основного карда 24 января
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#Конор – Порье
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Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?
#Конор – Порье
Как Конор прожил этот год без боев: самоизолировался в подвале, заканчивал карьеру, агитировал на выборах губернатора Пермского края
#Конор Макгрегор