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Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
19 августа, 20:12
Все делают тихие электрокары, но Dodge готовит очень шумный – чтобы не отходить от традиций
#Технологии
18 августа, 15:49
Парню надоело 20 лет ждать дома хороший интернет и платить за кабель – и он сам стал провейдером: набрал клиентов на $2,6 млн
#Технологии
12 августа, 19:55
50 необычных стикерпаков для телеграма
#Технологии
11 августа, 13:36
Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию
#Технологии
03 августа, 19:19
Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
#Flightradar24
03 августа, 16:08
25 странных сайтов мира
#Технологии
01 августа, 21:39
Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование
#Еда
27 июля, 21:05
Что делать, если клавиатуры и ноутбуки в России теперь завозятся без русских букв: наклейки, лазерная гравировка, накладки
#Технологии
25 июля, 13:45
Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него
#Технологии
21 июля, 17:10
В России отключится 3G: рефарминг затронет не более 5% абонентов и не повлияет на голосовую связь
1
#Технологии
05 июля, 17:56
1
Как понять большой адронный коллайдер – отвечаем на глупые вопросы: что он открыл, почему там нет «н» и кто за все платит
#Технологии
05 июля, 10:05
Почитайте про линзы с дополненной реальностью: прямо на сетчатку глаза проецируются карты, тексты и портрет Эйнштейна
#Технологии
30 июня, 18:01
В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
#Космос
29 июня, 17:29
Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
1
#медицина
27 июня, 20:17
1
Почему госструктуры переходят на операционную систему Astra Linux и чем она отличается от Windows
1
#Технологии
26 июня, 18:42
1
Компания «Ничего» сделала телефон с прозрачной панелью, вдохновившись метро Нью-Йорка
#Технологии
22 июня, 19:28
Первая в истории глянца обложка, нарисованная искусственным интеллектом – на самом деле это делается сложнее, чем кажется
#Технологии
22 июня, 18:46
Какие пароли чаще всего выбирают люди в разных странах мира: у русских в топ-50 есть marina, у англичан – liverpool, женщины везде ставят iloveyou чаще мужчин
#Технологии
11 июня, 20:32
Смартфон Vivo поставил очень странный рекорд: сложился 300000 раз в непрерывной трансляции, которая длилась 2700 часов
2
#Технологии
10 июня, 23:21
2
Зачем Китай создает связь 5,5G, чем она отличается от 6G и когда в России везде запустится 5G
#Технологии
08 июня, 17:50
Жители Москвы говорят про массовый сбой беспроводных наушников. Причины – проблемы с частотами и нагрузка неразрешенной мощности
#Технологии
31 мая, 15:45
Ученые создали микроробота-краба полмиллиметра в диаметре – он может ползать по ребру монеты и залезать в раковые опухоли при операции
#Технологии
26 мая, 13:20
Как «Москвич» стал первым массовым русским авто и после 20 лет смерти вернется на заводах Renault: его продавали в Европу, на нем разбился Цой
#Технологии
17 мая, 21:29
Чем латте отличается от капучино
#Технологии
12 мая, 11:43
Как и чем разгоняют облака на праздники: среди реагентов бывает даже цемент
#Технологии
08 мая, 20:11
Как узнать, что фото не фейк – список сервисов и технологий для проверки
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29 апреля, 18:10
Будет ли айфон 14 в России
#Технологии
22 апреля, 23:23
Как зарегистрироваться в китайской соцсети WeChat из России
#Технологии
20 апреля, 18:18
Японские ученые изобрели электрические палочки для еды – потому что японцы едят слишком много соли
#Технологии
20 апреля, 12:29
Samsung патентует смартфон с прозрачным экраном – но это пока не сенсация: компании давно экспериментируют с этой технологией
#Технологии
18 апреля, 19:00
Как работает алкотестер и может ли он показать промилле даже без алкоголя
#Технологии
16 апреля, 15:43
Как Times New Roman стал главным шрифтом планеты и почему так называется
#Технологии
14 апреля, 14:43
Пропадут ли Times New Roman и другие шрифты от Monotype с компьютера и можно ли их дальше использовать в документах
#Технологии
14 апреля, 14:24
Приложение «Сбербанк Онлайн» больше нельзя скачать на айфон: можно ли пользоваться им дальше и как заменить
#Технологии
12 апреля, 12:17
Что будет с видеокартами в России в 2022 году
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#Технологии
11 апреля, 14:45
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