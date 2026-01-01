Технологии

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Дети все меньше понимают время по часам со стрелками: теперь Великобритания убирает их из кабинетов на экзаменах
#Технологии
Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
Все делают тихие электрокары, но Dodge готовит очень шумный – чтобы не отходить от традиций
#Технологии
Парню надоело 20 лет ждать дома хороший интернет и платить за кабель – и он сам стал провейдером: набрал клиентов на $2,6 млн
#Технологии
50 необычных стикерпаков для телеграма
#Технологии
Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию
#Технологии
Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
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#Flightradar24
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25 странных сайтов мира
#Технологии
Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование
#Еда
Что делать, если клавиатуры и ноутбуки в России теперь завозятся без русских букв: наклейки, лазерная гравировка, накладки
#Технологии
Почему пропали тарифы с безлимитным интернетом для мобильного и что операторы предлагают вместо него
#Технологии
В России отключится 3G: рефарминг затронет не более 5% абонентов и не повлияет на голосовую связь
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#Технологии
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Как понять большой адронный коллайдер – отвечаем на глупые вопросы: что он открыл, почему там нет «н» и кто за все платит
#Технологии
Почитайте про линзы с дополненной реальностью: прямо на сетчатку глаза проецируются карты, тексты и портрет Эйнштейна
#Технологии
В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
#Космос
Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
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#медицина
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Почему госструктуры переходят на операционную систему Astra Linux и чем она отличается от Windows
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#Технологии
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Компания «Ничего» сделала телефон с прозрачной панелью, вдохновившись метро Нью-Йорка
#Технологии
Первая в истории глянца обложка, нарисованная искусственным интеллектом – на самом деле это делается сложнее, чем кажется
#Технологии
Какие пароли чаще всего выбирают люди в разных странах мира: у русских в топ-50 есть marina, у англичан – liverpool, женщины везде ставят iloveyou чаще мужчин
#Технологии
Смартфон Vivo поставил очень странный рекорд: сложился 300000 раз в непрерывной трансляции, которая длилась 2700 часов
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#Технологии
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Зачем Китай создает связь 5,5G, чем она отличается от 6G и когда в России везде запустится 5G
#Технологии
Жители Москвы говорят про массовый сбой беспроводных наушников. Причины – проблемы с частотами и нагрузка неразрешенной мощности
#Технологии
Ученые создали микроробота-краба полмиллиметра в диаметре – он может ползать по ребру монеты и залезать в раковые опухоли при операции
#Технологии
Как «Москвич» стал первым массовым русским авто и после 20 лет смерти вернется на заводах Renault: его продавали в Европу, на нем разбился Цой
#Технологии
Чем латте отличается от капучино
#Технологии
Как и чем разгоняют облака на праздники: среди реагентов бывает даже цемент
#Технологии
Как узнать, что фото не фейк – список сервисов и технологий для проверки
#Технологии
Будет ли айфон 14 в России
#Технологии
Как зарегистрироваться в китайской соцсети WeChat из России
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#Технологии
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Японские ученые изобрели электрические палочки для еды – потому что японцы едят слишком много соли
#Технологии
Samsung патентует смартфон с прозрачным экраном – но это пока не сенсация: компании давно экспериментируют с этой технологией
#Технологии
Как работает алкотестер и может ли он показать промилле даже без алкоголя
#Технологии
Как Times New Roman стал главным шрифтом планеты и почему так называется
#Технологии
Пропадут ли Times New Roman и другие шрифты от Monotype с компьютера и можно ли их дальше использовать в документах
#Технологии