Смартфон Vivo поставил очень странный рекорд: сложился 300000 раз в непрерывной трансляции, которая длилась 2700 часов

Производитель считает, что даже после такого испытания смартфон выглядит новым. И им можно спокойно пользоваться. Шарнирный механизм состоит из 174 деталей, а высокопрочная сталь FS53 увеличивает срок службы. Шарнир в общей сложности рассчитан минимум на 500 дней использования.

Главным конкурентом был Samsung Galaxy Fold 3, но на его счету только 200 тысяч складываний. Так что тут смартфон Vivo победил.

Характеристики Vivo X Fold:

Внешний экран с диагональю 6,53”, внутренний – 8,03”.

Флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной.

Емкость батареи – 4600 мАч.

Две селфи-камеры по 16 Мп.

Официально в России модель Vivo X Fold не продается, а в Китае он стоит на уровне 115 тысяч в переводе на рубли. Доступны черный, серый и синий цвета.