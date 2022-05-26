Ученые создали микроробота-краба полмиллиметра в диаметре – он может ползать по ребру монеты и залезать в раковые опухоли при операции
Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) показали самого маленького робота в мире, которым можно управлять дистанционно. Его ширина – всего полмиллиметра. Визуально он напоминает крошечного краба.
Робот может ходить, поворачиваться, изгибаться и даже прыгать. Вот как это выглядит:
Главное:
🤖 В нем используется лазеры – это для нагрева определенных частей робота, которые двигают его вперед. С их помощью можно становить направление движения, менять скорость. При этом из-за своих крошечных размеров они очень быстро охлаждаются.
🤖 Робот может двигаться со скоростью половины длины тела в секунду. «Этого очень сложно достичь в таких малых масштабах для наземных роботов», – считает инженер-механик Юнганг Хуаниз из университета в Иллинойсе.
🤖 По мнению исследователей, что их технология поможет создать роботов для выполнения практических задач в тесном ограниченном пространстве. Руководивший работой профессор Джон А. Роджерс уверен, что с ее помощью можно создавать двигающихся роботов практически любых размеров и форм.
Роджерс считает, что такие роботы могут быть полезны:
- В промышленности – для ремонта или сборки небольших конструкций.
- В медицине – для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей.
Ранее самым маленьким считался 2,5-миллиметровый робот на четырех ногах – он был создан в 2019 году. Размером он был меньше головы муравья и весил 1 мг. Такие роботы могли двигаться без потери эффективности на протяжении более 1 млн срабатываний.