Ученые создали микроробота-краба полмиллиметра в диаметре – он может ползать по ребру монеты и залезать в раковые опухоли при операции

Главное:

🤖 В нем используется лазеры – это для нагрева определенных частей робота, которые двигают его вперед. С их помощью можно становить направление движения, менять скорость. При этом из-за своих крошечных размеров они очень быстро охлаждаются.

🤖 Робот может двигаться со скоростью половины длины тела в секунду. «Этого очень сложно достичь в таких малых масштабах для наземных роботов», – считает инженер-механик Юнганг Хуаниз из университета в Иллинойсе.

🤖 По мнению исследователей, что их технология поможет создать роботов для выполнения практических задач в тесном ограниченном пространстве. Руководивший работой профессор Джон А. Роджерс уверен, что с ее помощью можно создавать двигающихся роботов практически любых размеров и форм.