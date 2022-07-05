В России отключится 3G: рефарминг затронет не более 5% абонентов и не повлияет на голосовую связь
Уже к сентябрю 2022 года «Вымпелком» (бренд «Билайн») откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Он станет первым из крупных операторов, кто это сделает.
Что известно об отключении 3G
📱 Трафик 3G стабильно падает, потребление LTE – растет. С отказом от 3G емкость сети передачи данных увеличится на 50%.
📱 Используемые для 3G частоты будут переведены в LTE (4G) в диапазоне 2,1 ГГц. Это называется рефарминг.
📱 Для 3G оператор оставит самую низкую и короткую полосу – 900 МГц, которая будет подходить только для голосовых звонков.
📱 В столичном регионе примерно 3% смартфонов поддерживают только 3G, поэтому для доступа к мобильному интернету им нужно сменить устройства. В регионах таких устройств – до 5%.
📱 Владельцев обычных кнопочных телефонов это не затронет: частоты 2G продолжат работу.
📱 «Вымпелком» планирует отказаться от 3G до конца 2023 года более чем в 25 регионах России.
Переводят ли 3G другие операторы
🤳 МТС продолжит перевод из 3G в LTE в Москве «по мере проведения модернизации» сети. В 2021 году рефарминг был проведен в диапазоне 2,1 ГГЦ в Санкт-Петербурге.
🤳 Tele2 провел рефарминг в Москве в 2021 году.
🤳 «Мегафон» проводит рефарминг «по мере необходимости».
Как в России шли к отключению 3G
Как заявил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов, 3G – первый кандидат на отключение в условиях дефицита емкости сетей. GSM-сети остаются, чтобы к голосовой связи существовал доступ в самых удаленных местах, но в интернет попасть можно уже через LTE.
Осенью 2021-го планировалось так: отключение 3G в России начнется в 2023-м, а к 2025-му этих сетей либо не будет вообще, либо они останутся локально в районах с низкой плотностью абонентов.
При этом ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев отмечал: отключить 3G проще – передачу данных лучше осуществляют 4G, а 3G сложнее оптимизировать. Вообще, по прогнозу Huawei, к 2024 году половина трафика передачи данных будет сосредоточена в 4G, а в 3G и 2G – только 12%.
По словам старшего вице-президента ZTE в России Тиграна Погосяна, операторы сотовой связи также заинтересованы финансово в отказе от 3G: пользовательский трафик и технологии сильно изменились со времен развертывания сетей 2G и 3G, более логично использовать 4G и 5G, а обслуживание одновременно всех технологий – затратная вещь для операторов.
Когда вообще появился 3G
Стандарт 3G был разработан и стал внедряться в 2000 году. Три основных стандарта 3G – это UMTS, CDMA2000 и WCDMA – настроены на пакетную передачу данных и работу с сетями плюс интернет, а оплата за интернет производится не за время, а за трафик.
Наибольшее развитие сети получили в Японии и Южной Корее. В России сеть впервые появилась в 2002 году. Первым мобильным оператором с 3G в России стал «Мегафон». Массовое внедрение 3G в нашей стране началось в 2008-м.
такое впечатление что тут смотрят только на доход-о с неба падает!!!-а доход идёт пока по инерции только от макдональдс -а в макдональдс с качеством было строго потому что это проект и нарушить его слабым качеством не возможно-владелец вкусно и точка доведите если взялись всё до мирового уровня пускай будет копия -но точная