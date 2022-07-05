В России отключится 3G: рефарминг затронет не более 5% абонентов и не повлияет на голосовую связь

Уже к сентябрю 2022 года «Вымпелком» (бренд «Билайн») откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Он станет первым из крупных операторов, кто это сделает.

Что известно об отключении 3G

📱 Трафик 3G стабильно падает, потребление LTE – растет. С отказом от 3G емкость сети передачи данных увеличится на 50%.

📱 Используемые для 3G частоты будут переведены в LTE (4G) в диапазоне 2,1 ГГц. Это называется рефарминг.

📱 Для 3G оператор оставит самую низкую и короткую полосу – 900 МГц, которая будет подходить только для голосовых звонков.

📱 В столичном регионе примерно 3% смартфонов поддерживают только 3G, поэтому для доступа к мобильному интернету им нужно сменить устройства. В регионах таких устройств – до 5%.

📱 Владельцев обычных кнопочных телефонов это не затронет: частоты 2G продолжат работу.

📱 «Вымпелком» планирует отказаться от 3G до конца 2023 года более чем в 25 регионах России.

Переводят ли 3G другие операторы

🤳 МТС продолжит перевод из 3G в LTE в Москве «по мере проведения модернизации» сети. В 2021 году рефарминг был проведен в диапазоне 2,1 ГГЦ в Санкт-Петербурге.

🤳 Tele2 провел рефарминг в Москве в 2021 году.

🤳 «Мегафон» проводит рефарминг «по мере необходимости».