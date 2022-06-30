Почитайте про линзы с дополненной реальностью: прямо на сетчатку глаза проецируются карты, тексты и портрет Эйнштейна

• Компания создала их за 7 лет. В 2015-м это был небольшой стартап, который в процессе привлек инвестиции в миллионы долларов.

• У этих линз самый маленький в мире дисплей с самым высоким разрешением, способный отображать динамический контент. Зеленый монохромный дисплей MicroLED диаметром менее 0,5 мм с разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм.

• Питание поддерживает батарея медицинского класса.

• Несмотря на небольшую толщину, линзы крайне прочные и не пропускают воду.

• Сейчас создатели Mojo Lens прорабатывают с партнерами планы по разработке технологий и программного обеспечения, чтобы облегчить жизнь людям. Например, одна из первых фирм, откликнувшаяся на запрос Mojo Vision, была adidas. Вместе они разработали навигатор, который в будущем появится перед глазами прямо во время бега: