Почитайте про линзы с дополненной реальностью: прямо на сетчатку глаза проецируются карты, тексты и портрет Эйнштейна
Mojo Vision – калифорнийская компания, которая занимается технологиями в проблемах зрения. Сейчас среди ее инвесторов LG, HP, TDK, Motorola. В начале апреля Mojo Vision представила инновационные линзы Mojo Lens. Главная фишка этих линз – дополненная реальность. На презентации компания рассказала, что эти линзы подойдут не только людям с проблемным зрением, но и всем желающим.
• Компания создала их за 7 лет. В 2015-м это был небольшой стартап, который в процессе привлек инвестиции в миллионы долларов.
• У этих линз самый маленький в мире дисплей с самым высоким разрешением, способный отображать динамический контент. Зеленый монохромный дисплей MicroLED диаметром менее 0,5 мм с разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм.
• Питание поддерживает батарея медицинского класса.
• Несмотря на небольшую толщину, линзы крайне прочные и не пропускают воду.
• Сейчас создатели Mojo Lens прорабатывают с партнерами планы по разработке технологий и программного обеспечения, чтобы облегчить жизнь людям. Например, одна из первых фирм, откликнувшаяся на запрос Mojo Vision, была adidas. Вместе они разработали навигатор, который в будущем появится перед глазами прямо во время бега:
Или вот так линзы будут помогать пользователю с выбором места, например, для перекуса.
Система зависит от компьютера и его соединения с интернетом. Во-первых, пока что у нее нет собственного доступа к сети. Во-вторых, потому что она требует обязательного ношения на шее небольшого чипа-процессора MicroLED. С его помощью линзы соединяются с компьютером и передают необходимые данные.
Из чего состоят линзы:
- Чип MicroLED;
- Процессор ARM 0,5-ГГц;
- Радиомодуль, способный обмениваться данными со сверхнизкой задержкой;
- Огромное число акселерометров, гироскопов и магнитометров. Это нужно для отслеживания движения глаз с предельной точностью, позволяя изображению оставаться стабильным.
Пока что линзы умеют выводить текст, изображение (на презентации показали фото Альберта Эйнштейна) и приложение компаса. Линзы развернули изображение на 360 градусов и показали стрелку движения, отображающую пользователя. В дальнейшем эти линзы будут выполнять ряд функций: коммуникация, выход в интернет. Генеральный директор компании Дрю Перкинс говорил:
«Основная идея связана с помощью людям со слабым зрением. Но потом мы начали работать над софтом и поняли: возможности линз Mojo Lens по-настоящему безграничны. Мы получили ряд приложений о сотрудничестве. В перспективе линзы смогут реально чуть ли не все. Самый смелый пример? Пользователь сможет смотреть на какой-либо продукт, а линзы назовут стоимость и подберут варианты, где именно можно их купить».
Вот так они выглядят вместе со схемами:
Пока что компания Mojo Vision не назвала примерную стоимость, но, по словам Перкинса, линзы будут стоить как хороший смартфон.