Компания «Ничего» сделала телефон с прозрачной панелью, вдохновившись метро Нью-Йорка
12 июля на Art Basel-2022 технологическая компания Nothing представит новый телефон Nothing Phone (1). Главная фишка этой модели – почти что полностью прозрачный корпус.
Что известно об этом телефоне
Сам телефон выглядит так:
А вот некоторая информация:
• Телефон состоит из 400 компонентов.
• Корпус телефона на 100 % состоит из переработанного алюминия.
• Главная фишка – прозрачность панели. Это специальная задумка, которую производители Nothing объясняют так: «Многие люди понятия не имеют, из чего состоит обычный телефон. Они слушают мифы, что в устройстве есть радиационные детали. Но это все не правда. Мы хотим показать, что в наших телефонах нет ничего опасного. Плюс простота и честность – это здорово и популярно».
• В центре задней панели будут две светящиеся полоски, которые загораются после начала работы.
• Пластиковые детали телефона на 50% состоят из переработанного биоматериала.
• Операционная система – Android. Nothing Phone (1) можно заряжать беспроводным способом. Мощность батареи – 45 вТ, что позволяет устройству поддерживать режим быстрой зарядки.
Пока что это будет лимитированная версия. Компания уже выпустила сто телефонов для предварительного заказа с именной гравировкой. Плохая новость для пользователей из России: пока что боссы Nothing исключат поставки в Россию на неопределенное время.
Что известно о компании Nothing: заботится о чистом производстве, а ведущий дизайнер вдохновляется проектом метро Нью-Йорка
Вот что сказано о компании Nothing на ее официальном сайте:
1. Головной офис находится в Лондоне.
2. Ключевой принцип: «Наша компания ставит перед собой задачу устранить барьеры между людьми и технологиями. Для этого мы создаем интуитивно понятные продукты с безупречной связью, которые улучшают нашу жизнь, не мешая ей. Никакого запутанного технического языка. Никаких глупых названий продуктов. Только артистизм, страсть и доверие. И продукты, которыми мы можем поделиться с нашими друзьями и семьей. Простота. Потому что красивая техника не должна быть сложной».
3. Компания борется за сохранность природы. Для этого стремится к 2024 году создавать продукцию из переработанных материалов. Либо из экологически более-менее чистых. Например, беспроводные наушники Nothing Ear (1) состоят из углеродно-нейтрального материала. Кстати, они тоже с прозрачным корпусом.
Основатель компании – бывший соучредитель One Plus Карл Пэей. Дальше к нему присоединились один из изобретателей iPod Тони Фаделл, соучредитель Twitch Кевин Линь, генеральный директор Reddit Стив Хаффман и блогер Кейси Нейстат. Основной принцип компании Nothing – простота. Они ничего не скрывают и, по словам Пэея, перед Art Basel-2022 в своих анонсах они рассказали обо всех деталях Nothing Phone (1).
После появления первых видео с Nothing Phone (1) журналисты обвинили компанию в краже дизайна у Apple. Если внимательно посмотреть на кадры, то видео: расположение камер у этого телефона сравнимо с расположением камер у iPhone старшего поколения, плюс то же расположение у боковых кнопок. Пэей сказал, что не стоит искать в работе Nothing обман и лишний раз напомнил пользователям: «Даже если и кому-то кажется, что наш телефон похоже на iPhone, то я буду считать это сравнение комплиментом. Я восхищаюсь продукцией компанией Apple. Они полностью разделяют наши корпоративные предпочтения: красота и простота».
Кстати, за дизайн Nothing Phone (1) отвечал бывший промышленный инженер Dyson Адам Бейтс. Во время разработки концепта Nothing Phone (1) он вдохновлялся работами дизайнера Массимо Виньелли, который в середине прошлого века придумал и разработал карту-схему метро Нью-Йорка. Про это Бейтс рассказывал: «Это не попытка приравнять себя к величию. Я просто видел эти гениальные линии и пытался воспроизвести их в нашей разработке»