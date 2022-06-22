Компания «Ничего» сделала телефон с прозрачной панелью, вдохновившись метро Нью-Йорка

А вот некоторая информация:

• Телефон состоит из 400 компонентов.

• Корпус телефона на 100 % состоит из переработанного алюминия.

• Главная фишка – прозрачность панели. Это специальная задумка, которую производители Nothing объясняют так: «Многие люди понятия не имеют, из чего состоит обычный телефон. Они слушают мифы, что в устройстве есть радиационные детали. Но это все не правда. Мы хотим показать, что в наших телефонах нет ничего опасного. Плюс простота и честность – это здорово и популярно».

• В центре задней панели будут две светящиеся полоски, которые загораются после начала работы.

• Пластиковые детали телефона на 50% состоят из переработанного биоматериала.

• Операционная система – Android. Nothing Phone (1) можно заряжать беспроводным способом. Мощность батареи – 45 вТ, что позволяет устройству поддерживать режим быстрой зарядки.

Пока что это будет лимитированная версия. Компания уже выпустила сто телефонов для предварительного заказа с именной гравировкой. Плохая новость для пользователей из России: пока что боссы Nothing исключат поставки в Россию на неопределенное время.