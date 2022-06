Компания «Ничего» сделала телефон с прозрачной панелью, вдохновившись метро Нью-Йорка

Что известно о компании Nothing: заботится о чистом производстве, а ведущий дизайнер вдохновляется проектом метро Нью-Йорка

Вот что сказано о компании Nothing на ее официальном сайте:

1. Головной офис находится в Лондоне.

2. Ключевой принцип: «Наша компания ставит перед собой задачу устранить барьеры между людьми и технологиями. Для этого мы создаем интуитивно понятные продукты с безупречной связью, которые улучшают нашу жизнь, не мешая ей. Никакого запутанного технического языка. Никаких глупых названий продуктов. Только артистизм, страсть и доверие. И продукты, которыми мы можем поделиться с нашими друзьями и семьей. Простота. Потому что красивая техника не должна быть сложной».

3. Компания борется за сохранность природы. Для этого стремится к 2024 году создавать продукцию из переработанных материалов. Либо из экологически более-менее чистых. Например, беспроводные наушники Nothing Ear (1) состоят из углеродно-нейтрального материала. Кстати, они тоже с прозрачным корпусом.

Основатель компании – бывший соучредитель One Plus Карл Пэей. Дальше к нему присоединились один из изобретателей iPod Тони Фаделл, соучредитель Twitch Кевин Линь, генеральный директор Reddit Стив Хаффман и блогер Кейси Нейстат. Основной принцип компании Nothing – простота. Они ничего не скрывают и, по словам Пэея, перед Art Basel-2022 в своих анонсах они рассказали обо всех деталях Nothing Phone (1).