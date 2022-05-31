Жители Москвы говорят про массовый сбой беспроводных наушников. Причины – проблемы с частотами и нагрузка неразрешенной мощности

В Москве зафиксированы масштабные сбои в работе беспроводных наушников. Об этом рассказали «Известия».

Что не так:

Наушники глохнут.

Или звук в них прерывается.

Звук портится и превращается в хрипящий.

Они вообще отключаются от смартфона.

Главная озвучиваемая причина связана с частотой. Тут есть пара версий:

🎧 Множество устройств с Wi-Fi и Bluetooth работают на частоте 2,4 ГГц. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил: «Одно из известных проблемных мест в Москве – угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей». По его словам, много устройство используют один и тот же частотный диапазон. Емкость ограничена, так они начинают мешать друг другу.

🎧 Минцифры отмечает, что устройства малого радиуса действия не должно создавать помех. Вероятно, помехи появились из-за использования устройств с мощностью большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам.

Принцип работы Bluetooth и заключается в том, чтобы устройства на одних и тех же частотах не создавали друг другу заметных помех. Но со множеством таких устройств в одном месте могут появиться проблемы.