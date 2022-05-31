Жители Москвы говорят про массовый сбой беспроводных наушников. Причины – проблемы с частотами и нагрузка неразрешенной мощности
В Москве зафиксированы масштабные сбои в работе беспроводных наушников. Об этом рассказали «Известия».
Что не так:
- Наушники глохнут.
- Или звук в них прерывается.
- Звук портится и превращается в хрипящий.
- Они вообще отключаются от смартфона.
Главная озвучиваемая причина связана с частотой. Тут есть пара версий:
🎧 Множество устройств с Wi-Fi и Bluetooth работают на частоте 2,4 ГГц. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил: «Одно из известных проблемных мест в Москве – угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей». По его словам, много устройство используют один и тот же частотный диапазон. Емкость ограничена, так они начинают мешать друг другу.
🎧 Минцифры отмечает, что устройства малого радиуса действия не должно создавать помех. Вероятно, помехи появились из-за использования устройств с мощностью большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам.
Принцип работы Bluetooth и заключается в том, чтобы устройства на одних и тех же частотах не создавали друг другу заметных помех. Но со множеством таких устройств в одном месте могут появиться проблемы.
Такая проблема обсуждалась и раньше в больших городах. Например, на реддите жаловались, что помехи возникают в Нью-Йорке и Чикаго. Профессор электротехники и компьютерных наук Калифорнийского университета Ян Рабей говорил, что все больше людей конкурируют за пространство на ограниченном количестве радиоволн. И привел пример: «Это похоже на улицу – как возрастает движение, так и возникают пробки».
Уже в 2019 году технические эксперты получали вопросы – будут ли помехи настолько серьезными, что люди откажутся от использования Bluetooth? Но на тот момент серьезных опасений для этого не возникало.
Руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин считает, что выделение дополнительных новых частот могло бы решить проблему. Минцифры отвечают: еще в 2007 году были выделены частоты для роутеров в диапазоне 5 ГГц. Также рассматривался вопрос о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для устройств с поддержкой технологии Ultra Wide Band, которая скоро заменит Bluetooth.
Также «Известия» поделились информацией: в первом полугодии 2021 года продажи беспроводных наушников в России впервые превысили долю продажи проводных. По данным Ozon, в мае рост беспроводных наушников отмечен в два раза к тому же периоду 2021 года. Наиболее популярны бюджетные модели на уровне 2000 рублей.