Как понять большой адронный коллайдер – отвечаем на глупые вопросы: что он открыл, почему там нет «н» и кто за все платит

Одна из главных новостей в начале июля в науке: большой адронный коллайдер заработает с рекордной мощностью в 13,6 трлн электронвольт. Процесс будет запущен с 5 июля.

Коллайдер – адронный или андронный – как вообще правильно

Правильно без буквы «н» – адронный. Название произошло от греческого слова «адронос» – «тяжелый». Сам коллайдер – это ускоритель тяжелых заряженных частиц (адронов).

Большой адронный коллайдер простыми словами. Для чего он нужен – самое простое объяснение

В физике есть теория о взаимодействии элементарных частиц под названием «Стандартная модель». Коллайдер помогает в изучении частиц. Он разгоняет их до скорости, которая близка к скорости света. Они сталкиваются друг с другом, а ученые за этим наблюдают. Некоторые частицы образуются только лишь там, исходя из условий, которые создает им коллайдер.

Ученые получают или какие-то интересные эффекты, или даже новые неизвестные науке частицы. Открытия с помощью коллайдера позволяют получить больше понимания, как устроен мир и какие супертехнологии можно создать в будущем.

Масштабы большого адронного коллайдера – насколько он велик и где располагается

Тут несколько цифр: