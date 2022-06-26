Почему госструктуры переходят на операционную систему Astra Linux и чем она отличается от Windows

Почему начался переход на Astra Linux: кто в нем участвует и на что это повлияет

Госкорпорация «Росатом» еще в мае объявила о планах по полному переходу на операционную систему Astra Linux. На это она выделила самой себе всего 2,5 года – за такой срок нужно сделать импортозамещение для 130 тысяч рабочих мест. Этот переход внутри компании начался еще в конце 2021 года. Сейчас на Astra Linux там работают около 30 тысяч человек.

МВД в этот момент закупает китайские компьютеры. CNews выяснял, что их общее число в рамках гособоронзаказа составило примерно три тысячи. Важным условием была предустановка на них все той же операционной системы Astra Linux. Такое уже случалось: в 2020 году МВД купило компьютеры с Astra Linux на 1,4 миллиарда рублей. Это было крупнейшей закупкой Astra Linux.

Ранее Astra Linux успешно заработала на предприятиях Минобороны, МЧС, ФСБ, «Роскосмоса» и других организаций. Обычно она всегда сочеталась с Windows. В новых реалиях именно Astra Linux должна стать основной операционной системой у большинства компаний внутри России. Это объясняется в том числе и возможными проблемами с Windows – сейчас их предугадывают.