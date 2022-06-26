Почему госструктуры переходят на операционную систему Astra Linux и чем она отличается от Windows
Госкомпании и органы массово переходят на российские операционные системы. Сейчас это связано с вопросами безопасности и позицией Microsoft по работе в стране, хотя сам процесс начался еще в 2020 году. Самой популярной системой остается Astra Linux – именно это название мелькает во всех последних новостях по обновлениям и работе отечественных ОС.
Почему начался переход на Astra Linux: кто в нем участвует и на что это повлияет
Госкорпорация «Росатом» еще в мае объявила о планах по полному переходу на операционную систему Astra Linux. На это она выделила самой себе всего 2,5 года – за такой срок нужно сделать импортозамещение для 130 тысяч рабочих мест. Этот переход внутри компании начался еще в конце 2021 года. Сейчас на Astra Linux там работают около 30 тысяч человек.
МВД в этот момент закупает китайские компьютеры. CNews выяснял, что их общее число в рамках гособоронзаказа составило примерно три тысячи. Важным условием была предустановка на них все той же операционной системы Astra Linux. Такое уже случалось: в 2020 году МВД купило компьютеры с Astra Linux на 1,4 миллиарда рублей. Это было крупнейшей закупкой Astra Linux.
Ранее Astra Linux успешно заработала на предприятиях Минобороны, МЧС, ФСБ, «Роскосмоса» и других организаций. Обычно она всегда сочеталась с Windows. В новых реалиях именно Astra Linux должна стать основной операционной системой у большинства компаний внутри России. Это объясняется в том числе и возможными проблемами с Windows – сейчас их предугадывают.
«Нижегородская Правда» рассказывала, что Astra Linux – единственная российская операционная система, соответствующая требованиям безопасности информации от регуляторных органов. Сейчас операционную систему Astra Linux используют многие бюджетные организации в Беларуси. Внутри России она постепенно распространяется по областным объектам.
Через Astra Linux в российских регионах уже реализуется программа импортозамещения. Например, она анонсирована во все той же Нижегородской области. Еще Astra Linux стала первой российской операционной системой, которая совместима с банковскими системами СберБизнес и СберПро. У Astra Linux есть преимущества: работает на любой технике, не нужно переводить файлы.
Какие вещи надо знать о работе Astra Linux
Почему именно Astra Linux, если в России есть и другие операционные системы? Кажется, дело в ее качестве и основах безопасности. Компания «Русбитех-Астра» занимается разработкой Astra Linux. На протяжении четырех последних лет она уже лидировала по проценту выручки среди российских компаний, которые разрабатывают операционные системы. В 2021 году на ее долю пришлось 69% выручки.
В 2022 году разработчики Astra Linux получили столько заказов, что им пришлось заняться увеличением штата сотрудников. Он составлял всего 500 человек, а за ближайшие два года увеличится до пяти тысяч. Открываются вакансии по всем направлениям работы. Эксперты предлагают всем россиянам постепенно переходить на операционные системы Linux, но сделать это будет не так просто.
Нужно учитывать отличия всех операционных систем Linux от Windows:
- Графический интерфейс;
- Программное обеспечение;
- Степень защиты информации;
- Техподдержка (чаще всего хуже);
- Индивидуальные настройки (чаще всего лучше).
Заместитель генерального директора ГК «Астра» Юрий Соснин так описал для понимания суть операционной системы Astra Linux: «Дистрибутив Astra Linux – это ядро Linux плюс наши собственные доработки в части безопасности, утилит, графического интерфейса. И, конечно, набор свободного программного обеспечения, которое выполняет различные функции».
В теории все выглядит отлично, но у пользователей любых систем Linux сначала возникнут проблемы. Основная – непривычный интерфейс. Для адаптации к Linux требуется время. Сами системы Linux не оптимизированы на массового пользователя: там по-другому устанавливаются приложения и есть вопросы по стабильной работе. Людям может потребоваться обучение.
Сейчас на официальном сайте есть рассказ о системе Astra Linux Special Edition. Это сертифицированная операционная система, куда уже встроены средства защиты информации и данных. Реализованы сразу три уровня защищенности: базовый, усиленный и максимальный. Через Astra Linux решается проблема опасений за возможные утечки данных через Windows.
У Astra Linux продолжается процесс налаживания работы (есть возможность теста в облаке). Сейчас увеличиваются скорость, стабильность и другие характеристики.
Для домашнего использования необходима другая версия Astra Linux. Название: Astra Linux Common Edition. На сайте она указана в разделе «Предыдущие операционные системы» – там же ее можно скачать. Astra Linux Common Edition ориентирована именно на общее использование. TexTerra подробно объясняла, что для всех приложений Windows у нее есть аналоги (но их надо найти).
Стоит ли обычным людям отказываться от Windows
Пользователи из России не могут загрузить Windows 10 и Windows 11 с сайта Microsoft. Сама Microsoft постепенно сокращает бизнес в стране – такая политика сохранится и в дальнейшем. Президент корпорации Брэд Смит утверждал, что так будет происходить до момента фактически полного ухода Microsoft с российского рынка. Все это скажется на обычных пользователях.
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О ситуации с возможной заменой Windows рассказывал Александр Беслик – ИТ-директор компании HFLabs: «В целом Linux способен стать альтернативой Windows, но к нему нужно адаптироваться. Наверное, смена ОС для простых пользователей окажется непростой, потребует переучивания. Но 99 процентов задач, которые решаются на Windows, по силам и Linux».