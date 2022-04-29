Технологии
Поделиться:
Комментарии:
0
#Технологии

Как узнать, что фото не фейк – список сервисов и технологий для проверки

Фото, выигравшее конкурс Nikon в 2016 году, оказалось фейком. Автор прифотошопил самолет – это стало известно уже после объявления результатов

PetaPixel

Определением фейков традиционно занимаются журналисты, криминалисты, историки и представители других сфер, профессионально работающих с информацией. Но благодаря бесплатным сервисам любители тоже могут заняться этим. Рассказываем главное о доступных способах проверки.

Как из-за чужих фейков о вакцинах потерять шесть миллионов прослушиваний – музыкант Нил Янг удалит свою музыку из Spotify из-за чужого подкаста
Читать

Сервисы для проверки фото: поиск оригиналов, проверка шумов и метаданных

«Google.Картинки» и «Яндекс.Картинки». Позволяют загрузить в поиск фото и найти схожие изображения или идентичные искомому. Результаты можно отсортировать по размеру, дате загрузки, формату изображения.

Поиск по фото показывает сайты, использующие фото. Это позволяет как минимум определить, где и когда уже появлялось загруженное изображение

«Google.Объектив». Устроен так же, как «Google.Картинки», но позволяет искать отдельные фрагменты изображения. Например, здания на фото. Для использования нужно в браузере Chrome навести курсор на изображение, нажать правую кнопку мыши и выбрать «Google.Объектив».

«Google.Объектив» определил стадион «Камп Ноу» на фото.

TinEye. Ищет разные варианты изображения, в том числе измененные: обрезанные, отретушированные, с добавленными элементами. Можно отфильтровать результаты по актуальности, размеру или степени отличия от оригинала.

Через TinEye можно найти варианты изображения, даже если на них наложены другие изображения и фильтры.

EXIF Data/Jeffrey's Image Metadata Viewer. Позволяет узнать техническую информацию о фото: дату съемки, место, устройство, с которого снимок делали. Но часто эти данные недоступны – такое происходит с фото, которые неоднократно скачивают и перезагружают.

Часть данных, которые показаны на личном снимке редактора Гола. Среди них, например, дата и время.

FotoForensics. Анализирует изображения через метод ELA (error level analysis – «анализ уровня ошибок»). С помощью него сравнивается снимок с его сжатым вариантом. Если коротко, то при каждом сохранении снимка в JPEG он сжимается, поэтому если на уже несколько раз сжатый снимок наложить другой, то уровни их сжатия вряд ли совпадут. ELA позволяет выяснить, какую часть изображения меняли: она будет темнее или ярче аналогичной области, которую не меняли. 

В работе с сервисом есть множество нюансов (здесь туториал). Анализ не будет работать на вирусных изображениях, которые часто скачивали и загружали, поскольку последствия обработки замыливаются. 

Известный фейк, якобы иллюстрирующий басню о трех обезьянах: одна закрывает уши, другая глаза, третья – рот. Анализ показывает, что область с маской изменена.

Forensically. Встроены несколько инструментов, среди которых «лупа», позволяющая рассмотреть пиксели, «анализ клонов», выделяющий цветом скопированные участки, уже упомянутый «анализ уровня ошибок» и еще анализ шумов.

Пример анализа шума: на разных изображениях разная степень шумов, поэтому при компиляции объектов анализ выдаст разницу. Если, конечно, в изображение намеренно не добавили шум, чтобы скрыть изменения.

На что обращать внимание при проверке фото – базовые советы

Если стоит задача определить, настоящее фото или нет, то шагов будет меньше, чем если требуется определить подлинность фото, место и время съемки. Основной и базовый способ проверки – это прогон снимка через «Google.Картинки» или «Яндекс.Фото». С помощью них можно определить, как давно изображение появилось в сети, найти его оригинал, обрезанные и необрезанные версии.

Пример. Кто-то выдает фото за свежее, но в выдаче появляется этот же снимок у материала годичной давности. Такие фейки могут быть, например, у материалов о стихийных бедствиях, в отчетах о мероприятиях.

Можно искать фото по фрагментам: если есть подозрение, что одно изображение собрано из нескольких, то стоит загрузить его фрагмент и найти исходник.

Пример. На снимке есть элемент, вызывающий вопросы. Если вырезать этот элемент и найти через поиск исходник, то получится определить, откуда он вырезан. 

У оригиналов качество будет лучше, а размер больше, чем у копий. Поэтому при поиске имеет смысл отсортировать изображения по размеру.

Пример. Фото выдается за оригинал, но при поиске через «Google.Картинки» находятся такие же снимки лучшего качества и большего размера. Значит, загруженное фото – не оригинальное.

Нужно обращать внимание на детали: вывески, номера машин, погоду, тени объектов и свет на них. В некоторых случаях локации можно проверить через панорамы в «Google.Картах» или «Яндекс.Картах».

Примеры. Если у объекта нет тени, то, вероятно, снимок отфотошполен. Если в городе неделю идут дожди, то вряд ли там можно сделать свежий снимок с ясной погодой. Если точная локация снимка неизвестна, но на нем есть ориентиры в виде зданий, то место можно найти по панорамам.

Верифицировать снимки вокруг событий, происходящих «сейчас», можно по поиску через геотеги в соцсетях.

Пример. Если кто-то опубликовал снимок аварии или обрушения здания в городе, то, скорее всего, очевидцы тоже сделают фото и поделятся ими в соцсетях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Технологии