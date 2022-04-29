Как узнать, что фото не фейк – список сервисов и технологий для проверки

На что обращать внимание при проверке фото – базовые советы

Если стоит задача определить, настоящее фото или нет, то шагов будет меньше, чем если требуется определить подлинность фото, место и время съемки. Основной и базовый способ проверки – это прогон снимка через «Google.Картинки» или «Яндекс.Фото». С помощью них можно определить, как давно изображение появилось в сети, найти его оригинал, обрезанные и необрезанные версии.

Пример. Кто-то выдает фото за свежее, но в выдаче появляется этот же снимок у материала годичной давности. Такие фейки могут быть, например, у материалов о стихийных бедствиях, в отчетах о мероприятиях.

Можно искать фото по фрагментам: если есть подозрение, что одно изображение собрано из нескольких, то стоит загрузить его фрагмент и найти исходник.

Пример. На снимке есть элемент, вызывающий вопросы. Если вырезать этот элемент и найти через поиск исходник, то получится определить, откуда он вырезан.

У оригиналов качество будет лучше, а размер больше, чем у копий. Поэтому при поиске имеет смысл отсортировать изображения по размеру.

Пример. Фото выдается за оригинал, но при поиске через «Google.Картинки» находятся такие же снимки лучшего качества и большего размера. Значит, загруженное фото – не оригинальное.

Нужно обращать внимание на детали: вывески, номера машин, погоду, тени объектов и свет на них. В некоторых случаях локации можно проверить через панорамы в «Google.Картах» или «Яндекс.Картах».

Примеры. Если у объекта нет тени, то, вероятно, снимок отфотошполен. Если в городе неделю идут дожди, то вряд ли там можно сделать свежий снимок с ясной погодой. Если точная локация снимка неизвестна, но на нем есть ориентиры в виде зданий, то место можно найти по панорамам.

Верифицировать снимки вокруг событий, происходящих «сейчас», можно по поиску через геотеги в соцсетях.

Пример. Если кто-то опубликовал снимок аварии или обрушения здания в городе, то, скорее всего, очевидцы тоже сделают фото и поделятся ими в соцсетях.