Как узнать, что фото не фейк – список сервисов и технологий для проверки
Определением фейков традиционно занимаются журналисты, криминалисты, историки и представители других сфер, профессионально работающих с информацией. Но благодаря бесплатным сервисам любители тоже могут заняться этим. Рассказываем главное о доступных способах проверки.
Сервисы для проверки фото: поиск оригиналов, проверка шумов и метаданных
«Google.Картинки» и «Яндекс.Картинки». Позволяют загрузить в поиск фото и найти схожие изображения или идентичные искомому. Результаты можно отсортировать по размеру, дате загрузки, формату изображения.
«Google.Объектив». Устроен так же, как «Google.Картинки», но позволяет искать отдельные фрагменты изображения. Например, здания на фото. Для использования нужно в браузере Chrome навести курсор на изображение, нажать правую кнопку мыши и выбрать «Google.Объектив».
TinEye. Ищет разные варианты изображения, в том числе измененные: обрезанные, отретушированные, с добавленными элементами. Можно отфильтровать результаты по актуальности, размеру или степени отличия от оригинала.
EXIF Data/Jeffrey's Image Metadata Viewer. Позволяет узнать техническую информацию о фото: дату съемки, место, устройство, с которого снимок делали. Но часто эти данные недоступны – такое происходит с фото, которые неоднократно скачивают и перезагружают.
FotoForensics. Анализирует изображения через метод ELA (error level analysis – «анализ уровня ошибок»). С помощью него сравнивается снимок с его сжатым вариантом. Если коротко, то при каждом сохранении снимка в JPEG он сжимается, поэтому если на уже несколько раз сжатый снимок наложить другой, то уровни их сжатия вряд ли совпадут. ELA позволяет выяснить, какую часть изображения меняли: она будет темнее или ярче аналогичной области, которую не меняли.
В работе с сервисом есть множество нюансов (здесь туториал). Анализ не будет работать на вирусных изображениях, которые часто скачивали и загружали, поскольку последствия обработки замыливаются.
Forensically. Встроены несколько инструментов, среди которых «лупа», позволяющая рассмотреть пиксели, «анализ клонов», выделяющий цветом скопированные участки, уже упомянутый «анализ уровня ошибок» и еще анализ шумов.
На что обращать внимание при проверке фото – базовые советы
Если стоит задача определить, настоящее фото или нет, то шагов будет меньше, чем если требуется определить подлинность фото, место и время съемки. Основной и базовый способ проверки – это прогон снимка через «Google.Картинки» или «Яндекс.Фото». С помощью них можно определить, как давно изображение появилось в сети, найти его оригинал, обрезанные и необрезанные версии.
Пример. Кто-то выдает фото за свежее, но в выдаче появляется этот же снимок у материала годичной давности. Такие фейки могут быть, например, у материалов о стихийных бедствиях, в отчетах о мероприятиях.
Можно искать фото по фрагментам: если есть подозрение, что одно изображение собрано из нескольких, то стоит загрузить его фрагмент и найти исходник.
Пример. На снимке есть элемент, вызывающий вопросы. Если вырезать этот элемент и найти через поиск исходник, то получится определить, откуда он вырезан.
У оригиналов качество будет лучше, а размер больше, чем у копий. Поэтому при поиске имеет смысл отсортировать изображения по размеру.
Пример. Фото выдается за оригинал, но при поиске через «Google.Картинки» находятся такие же снимки лучшего качества и большего размера. Значит, загруженное фото – не оригинальное.
Нужно обращать внимание на детали: вывески, номера машин, погоду, тени объектов и свет на них. В некоторых случаях локации можно проверить через панорамы в «Google.Картах» или «Яндекс.Картах».
Примеры. Если у объекта нет тени, то, вероятно, снимок отфотошполен. Если в городе неделю идут дожди, то вряд ли там можно сделать свежий снимок с ясной погодой. Если точная локация снимка неизвестна, но на нем есть ориентиры в виде зданий, то место можно найти по панорамам.
Верифицировать снимки вокруг событий, происходящих «сейчас», можно по поиску через геотеги в соцсетях.
Пример. Если кто-то опубликовал снимок аварии или обрушения здания в городе, то, скорее всего, очевидцы тоже сделают фото и поделятся ими в соцсетях.