Какие пароли чаще всего выбирают люди в разных странах мира: у русских в топ-50 есть marina, у англичан – liverpool, женщины везде ставят iloveyou чаще мужчин

Какие критерии исследования были у NordPass

В самом исследовании перечислены следующие:

• Список паролей был составлен совместно с независимыми исследователями, специализирующимися на изучении происшествий, связанных с кибербезопасностью. Стороны проанализировали 4 ТБ данных.

• За основу исследования они взяли данные по 50 странам. NordPass и партнеры классифицировали их по полу.

• Данные по полу классифицировались при наличии «гендерного ключа». Без него данные не проходили подробную классификацию.

• Эти данные составлены по информации от 2021 года.

• Также сервис и партнеры предоставил данные по: а) Количеству использований этих паролей; б) Времени взлома подобранных паролей.