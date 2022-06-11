Какие пароли чаще всего выбирают люди в разных странах мира: у русских в топ-50 есть marina, у англичан – liverpool, женщины везде ставят iloveyou чаще мужчин
NordPass – менеджер паролей, который появился в 2019 году. Основная задача NordPass – помощь в систематизации паролей. Периодически сервис выдает список самых распространенных паролей мира. Сейчас он показал, какие были популярными в 2021 году.
Какие критерии исследования были у NordPass
В самом исследовании перечислены следующие:
• Список паролей был составлен совместно с независимыми исследователями, специализирующимися на изучении происшествий, связанных с кибербезопасностью. Стороны проанализировали 4 ТБ данных.
• За основу исследования они взяли данные по 50 странам. NordPass и партнеры классифицировали их по полу.
• Данные по полу классифицировались при наличии «гендерного ключа». Без него данные не проходили подробную классификацию.
• Эти данные составлены по информации от 2021 года.
• Также сервис и партнеры предоставил данные по: а) Количеству использований этих паролей; б) Времени взлома подобранных паролей.
Какие пароли самые популярные
Полный список вы можете посмотреть здесь. Но вот список из топ-10, после дефиса указано число использований:
- 123456 – 103,1 млн использований;
- 123456789 – 46 млн;
- 12345 – 33 млн;
- qwerty – 22,3 млн;
- password – 20,9 млн;
- 12345678 – 14,7 млн;
- 111111 – 13,3 млн;
- 123123 – 10,2 млн;
- 1234567890 – 9,6 млн;
- 1234567 – 9,3 млн.
На взлом этих паролей уходит 1 секунда.
В целом топ самых популярных паролей насчитывает 200 позиций. Вот еще одна статистика:
- Самый малоиспользуемый пароль из этого списка – ххх (290 тыс. использований и 1 секунда взлома);
- 92 пароля из списка использовали в исследовании меньше миллиона раз;
- Самые сложные пароли потребовали на взлом три часа – myspace1, 1g2w3e4r, qwerty123 и michelle. Myspace1 – самый популярный среди них (1,619 млн использований);
- Есть пароли, которые ломаются не только за секунду, но и за 2 секунды, несколько минут, 2-3 часа.
Далее NordPass и партнеры создали карту с наименьшим, средним и наибольшим уровнями утечек. Карта выглядит так:
Серый цвет – данные неизвестны. Светло-синий – минимальный уровень утечек, темно-синий – средний. Страны, выделенные практически черным цветом, лидируют по утечеке паролей. К последней категории относятся Канада, США, Франция, Италия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Россия, Ирландия, Дания, Австралия.
Какие данные по России
Топ-10 самых используемых паролей в России выглядит так:
- 123456;
- qwerty;
- 123456789;
- 12345;
- password;
- qwerty123;
- 1q2w3e;
- 12345678;
- 1234567890;
- 1q2w3e4r5t.
Если мы говорим о сравнении популярных паролей в России, используемых мужчинами и женщинами отдельно, то статистика выглядит так. Левая колонка – женские пароли, правая – мужские.
Как видите, в топ-5 у мужчин и женщин пересекаются все пароли. И только один (password) находится в рейтинге на одной и той же позиции – 5-е место.
Самый популярный пароль в России, не связанный с бессмысленным набором букв и цифр и представляющий отдельное слово/фразу – samsung (40-е место в российском топе), следующий – marina. Самый непопулярный пароль женщин из РФ – qwertyuio; мужчин – lokomotiv.
Необычные пароли в топ-50 разных стран
США:
- monkey, 14 место;
- fuckyou, 30 место;
- peanut, 50 место
Канада:
- hockey, 11 место;
- fuckyou, 23 место.
Великобритания:
- liverpool. Самый популярный клуб, потом идут остальные;
Россия:
- samsung, 40 место;
- marina, 41 место;
- stalker, 47 место.
Франция:
- bonjour, 21 место;
- caramel, 46 место.
Италия:
- juventus, 6 место;
- napoli, 10 место.
Факты вокруг паролей: хоккей – самый популярный спорт, Metallica встречается чаще Slipknot
Итоговая часть исследования NordPass и партнеров посвящена интересным фактам вокруг паролей. Они выделили такие:
🧍 Большому числу людей нравится использовать свои имена в паролях.
🐬 Дельфин – самое популярное животное.
⚽️ «Ливерпуль» – самая популярная спортивная команда.
🚗 «Феррари» и «Порше» – самые популярные автомобильные бренды.
*️⃣ Нецензурные слова распространены среди паролей. У мужчин они встречаются чаще, чем у женщин.
🎸 «Metallica» как пароль встречается чаще, чем «Slipknot». Вот инфографика, подтверждающая это:
❤️ Статистика по паролю iloveyou. В США он используется женщинами чаще, чем мужчинами: