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Какие пароли чаще всего выбирают люди в разных странах мира: у русских в топ-50 есть marina, у англичан – liverpool, женщины везде ставят iloveyou чаще мужчин

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dpa/Global Look Press

NordPass – менеджер паролей, который появился в 2019 году. Основная задача NordPass – помощь в систематизации паролей. Периодически сервис выдает список самых распространенных паролей мира. Сейчас он показал, какие были популярными в 2021 году.

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Какие критерии исследования были у NordPass

В самом исследовании перечислены следующие:

• Список паролей был составлен совместно с независимыми исследователями, специализирующимися на изучении происшествий, связанных с кибербезопасностью. Стороны проанализировали 4 ТБ данных.

• За основу исследования они взяли данные по 50 странам. NordPass и партнеры классифицировали их по полу.

• Данные по полу классифицировались при наличии «гендерного ключа». Без него данные не проходили подробную классификацию.

• Эти данные составлены по информации от 2021 года.

• Также сервис и партнеры предоставил данные по: а) Количеству использований этих паролей; б) Времени взлома подобранных паролей.

www.imago-images.de/Global Look Press

Какие пароли самые популярные

Полный список вы можете посмотреть здесь. Но вот список из топ-10, после дефиса указано число использований:

  1. 123456 – 103,1 млн использований;
  2. 123456789 – 46 млн;
  3. 12345 – 33 млн;
  4. qwerty – 22,3 млн;
  5. password – 20,9 млн;
  6. 12345678 – 14,7 млн;
  7. 111111 – 13,3 млн;
  8. 123123 – 10,2 млн;
  9. 1234567890 – 9,6 млн;
  10. 1234567 – 9,3 млн.

На взлом этих паролей уходит 1 секунда.

В целом топ самых популярных паролей насчитывает 200 позиций. Вот еще одна статистика:

  • Самый малоиспользуемый пароль из этого списка – ххх (290 тыс. использований и 1 секунда взлома);
  • 92 пароля из списка использовали в исследовании меньше миллиона раз;
  • Самые сложные пароли потребовали на взлом три часа – myspace1, 1g2w3e4r, qwerty123 и michelle. Myspace1 – самый популярный среди них (1,619 млн использований);
  • Есть пароли, которые ломаются не только за секунду, но и за 2 секунды, несколько минут, 2-3 часа.

Далее NordPass и партнеры создали карту с наименьшим, средним и наибольшим уровнями утечек. Карта выглядит так:

NordPass

Серый цвет – данные неизвестны. Светло-синий – минимальный уровень утечек, темно-синий – средний. Страны, выделенные практически черным цветом, лидируют по утечеке паролей. К последней категории относятся Канада, США, Франция, Италия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Россия, Ирландия, Дания, Австралия.

Какие данные по России

Топ-10 самых используемых паролей в России выглядит так:

  1. 123456;
  2. qwerty;
  3. 123456789;
  4. 12345;
  5. password;
  6. qwerty123;
  7. 1q2w3e;
  8. 12345678;
  9. 1234567890;
  10. 1q2w3e4r5t.

Если мы говорим о сравнении популярных паролей в России, используемых мужчинами и женщинами отдельно, то статистика выглядит так. Левая колонка – женские пароли, правая – мужские.

NordPass

Как видите, в топ-5 у мужчин и женщин пересекаются все пароли. И только один (password) находится в рейтинге на одной и той же позиции – 5-е место.

Самый популярный пароль в России, не связанный с бессмысленным набором букв и цифр и представляющий отдельное слово/фразу – samsung (40-е место в российском топе), следующий – marina. Самый непопулярный пароль женщин из РФ – qwertyuio; мужчин – lokomotiv.

Необычные пароли в топ-50 разных стран

США:

  • monkey, 14 место;
  • fuckyou, 30 место;
  • peanut, 50 место

Канада:

  • hockey, 11 место;
  • fuckyou, 23 место.

Великобритания:

  • liverpool. Самый популярный клуб, потом идут остальные;

Россия:

  • samsung, 40 место;
  • marina, 41 место;
  • stalker, 47 место.

Франция:

  • bonjour, 21 место;
  • caramel, 46 место.

Италия:

  • juventus, 6 место;
  • napoli, 10 место.

Факты вокруг паролей: хоккей – самый популярный спорт, Metallica встречается чаще Slipknot

Итоговая часть исследования NordPass и партнеров посвящена интересным фактам вокруг паролей. Они выделили такие:

🧍 Большому числу людей нравится использовать свои имена в паролях.

🐬 Дельфин – самое популярное животное.

⚽️ «Ливерпуль» – самая популярная спортивная команда.

🚗 «Феррари» и «Порше» – самые популярные автомобильные бренды.

*️⃣ Нецензурные слова распространены среди паролей. У мужчин они встречаются чаще, чем у женщин.

🎸 «Metallica» как пароль встречается чаще, чем «Slipknot». Вот инфографика, подтверждающая это:

❤️ Статистика по паролю iloveyou. В США он используется женщинами чаще, чем мужчинами:

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