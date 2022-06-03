Как джетпаки все больше проникают в повседневную жизнь: на них уже летают медики, пожарные и военные – а не только Си-Джей из GTA
В Великобритании уже два года существует проект по внедрению джетпаков в медслужбы. О нем объявили совместно разработчик реактивных ранцев Gravity Industries и служба скорой медицинской помощи Great North. Первым медиком, совершившим полет, стал Джейми Уолш. Он поднялся на Хелвеллин – третью по высоте вершину Озерного края.
Подъем за три с половиной минуты вместо полутора часов
«Возможности действительно захватывающие», – сказал Уолш после полета. Он поднялся на 950-метровый Хелвеллин за три с половиной минуты вместо обычных полутора часов. Когда проект только представили, он сомневался в его жизнеспособности. Но чем больше он вовлекался в него, тем больше сомнения рассеивались. В конце концов Уолш убедился, что использование джетпаков в медицине «возможно и уже реально».
Озерный край – самый популярный британский национальный парк. Ежегодно его посещают около 15 миллионов человек. Но так как местность дикая, а ландшафт неровный, экстренно оказать помощь не всегда бывает возможно. Именно для таких ситуаций и заключили партнерство.
«Мы можем очень быстро доставить обученного специалиста к пострадавшему в очень плохую погоду или по очень сложной местности – часто сделать это пешком, на машине или вертолете не получается», – сказал Ричард Браунинг, основатель и главный летчик-испытатель Gravity Industries.
Компанию запустили в 2017 году в Британии. Она позиционирует себя как бренд, открывающий «новую эру полетов». Браунинг сам собрал первый прототип и совершил первый полет – только после этого прошло публичное открытие компании.
В первые два месяца Gravity Industries привлекла инвестиции в 650 миллионов долларов. С тех пор она провела больше сотни полетов в 31 стране, запустила проекты в военных и спасательных службах.
Кто еще использует джетпаки: военные, пожарные, спортсмены
Один из наиболее известных проектов Gravity Industries – спасательные учения с НАТО. Они имитировали миссию в горах и доставили плазму раненому с помощью Jet Suit. Он разгоняется до 80 километров в час, летает на пять километров и имеет тягу 144 килограмма.
Также были учения с морской пехотой Великобритании. Военные провели высадку на корабль в открытом море, имитировав его захват.
В Дубае реактивные ранцы используют пожарные. Эти джетпаки, в отличие от ранцев Gravity Industries, произведены новозеландской Martin Aircraft и работают на воде. Идея их использования в том, чтобы решить проблему пробок для пожарных и одновременно дать им неограниченный доступ к воде. Пожарный может подняться на высоту до 330 метров.
Важную роль в популяризации джетпаков сыграл Винс Реффет – французский спортсмен-экстремал. В 2015 году он совершил полет возле крупнейшего коммерческого лайнера Emirates Airbus A380, а в 2020-м стал первым пилотом команды Jetman, стартовавшим с земли (обычно из-за конструкций ранцев старты проходят с самолета или небоскреба). Из-за этих полетов Реффета стали сравнивать с Железным человеком – после его смерти на тренировке в 2020 году это прозвище за ним закрепилось.
Ученые также рассказывали о прототипах джетпаков, позволяющих работать в открытом космосе или плавать под водой. Пока внедрение ранцев не повсеместно и скорее ограничено спасательными и военными областями, но это не мешает им проникать в повседневные обсуждения.
Одним из самых резонансных образов, связанных с реактивными ранцами, стал загадочный «человек с джетпаком». Пилоты из Лос-Анджелеса минимум четыре раза в 2021 году видели объект, пролетающий возле самолетов на высоте около 900 метров. ФБР открыло расследование, но за четыре месяца так и не опознало человека. Позже появились предположения, что это вовсе не человек, а воздушные шары в форме человека.
Образ «человека с джетпаком» ожидаемо послужил поводом для многочисленных сравнений с Железным человеком и Карлом Джонсоном из GTA San Andreas. В массовой культуре именно эти образы по-прежнему наиболее плотно ассоциируются с полетами на реактивных ранцах.