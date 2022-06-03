Как джетпаки все больше проникают в повседневную жизнь: на них уже летают медики, пожарные и военные – а не только Си-Джей из GTA

Подъем за три с половиной минуты вместо полутора часов

«Возможности действительно захватывающие», – сказал Уолш после полета. Он поднялся на 950-метровый Хелвеллин за три с половиной минуты вместо обычных полутора часов. Когда проект только представили, он сомневался в его жизнеспособности. Но чем больше он вовлекался в него, тем больше сомнения рассеивались. В конце концов Уолш убедился, что использование джетпаков в медицине «возможно и уже реально».

Озерный край – самый популярный британский национальный парк. Ежегодно его посещают около 15 миллионов человек. Но так как местность дикая, а ландшафт неровный, экстренно оказать помощь не всегда бывает возможно. Именно для таких ситуаций и заключили партнерство.

«Мы можем очень быстро доставить обученного специалиста к пострадавшему в очень плохую погоду или по очень сложной местности – часто сделать это пешком, на машине или вертолете не получается», – сказал Ричард Браунинг, основатель и главный летчик-испытатель Gravity Industries.

Компанию запустили в 2017 году в Британии. Она позиционирует себя как бренд, открывающий «новую эру полетов». Браунинг сам собрал первый прототип и совершил первый полет – только после этого прошло публичное открытие компании.

В первые два месяца Gravity Industries привлекла инвестиции в 650 миллионов долларов. С тех пор она провела больше сотни полетов в 31 стране, запустила проекты в военных и спасательных службах.

Кто еще использует джетпаки: военные, пожарные, спортсмены

Один из наиболее известных проектов Gravity Industries – спасательные учения с НАТО. Они имитировали миссию в горах и доставили плазму раненому с помощью Jet Suit. Он разгоняется до 80 километров в час, летает на пять километров и имеет тягу 144 килограмма.