Джетпаки

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Крепящееся на спину индивидуальное летательное средство
Факт
Есть два вида: с ракетным и турбореактивным двигателем
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Как джетпаки все больше проникают в повседневную жизнь: на них уже летают медики, пожарные и военные – а не только Си-Джей из GTA
#Джетпаки
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