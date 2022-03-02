Йцукенгшщзхъ – что это такое: почему кнопки на клавиатурах устроены именно так и бывают ли другие раскладки
Как выглядит клавиатура слева направо и сверху вниз? Примерно так: йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю. Но люди спокойно пользуются ей и благодаря мышечной памяти быстро печатают большие тексты.
Почему так?
История клавиатурной раскладки: все пошло от пишущей машинки, создатель специально отказался от алфавита
Первая пишущая машинка появилась в XIX веке. Если точнее, то в 1868 году. Над созданием работали инженеры нескольких стран, но создать нормальный вариант и запустить его в массовое производство смог американец Кристофер Шоулз. Это была 28-клавишная машинка.
Через два года Шоулз усовершенствовал разработку благодаря другу – инженеру Маттиасу Швальбаху. Швальбах помог Шоулзу добавить клавиши со знаками препинания и цифрами.
У тех пишущих машинок были две отличительные особенности.
Первая – расположение клавиш в алфавитном порядке.
Вторая – заедание, если на ней печатать со скоростью.
Вторая особенность напрямую зависела от первой. То есть если последовательно и в быстром темпе печатать сочетания соседних клавиш, то машинка блокировалась. Каждая клавиша соединялась с литерой с чернилами специальными рычагами. Если один рычаг после нажатия не приходил в исходное состояние, а машинистка нажмет на соседнюю клавишу, то печатная машинка заклинивается.
Раскладка с QWERTY, которая разделяла самые популярные сочетания букв (что и приводило к заклиниванию) была идеей Шоулза. Позднее идею совершенствовали, но в конечном итоге оставили раскладку, при которой QWERTY располагается там, где и задумал Шоулз.
Forbes пишет, что эта раскладка не совсем помогала с заклиниванием, потому что самые частые сочетания клавиш (er, te, we) были рядом. Историки объясняют это тем, что с модернизацией машинки инженеры научились преодолевать блок ее системы. Но раскладка осталась, потому что все машинистки привыкли к ней и не хотели переучиваться. Плюс пальцы машинисток и секретарей с раскладкой с QWERTY за 8-часовой рабочий день преодолевали расстояние в 2 км. С раскладкой в порядке английского алфавита – 8 км. Так они писали за минуту на 80% слов больше, чем при альтернативной раскладке.
Но почему тогда русская раскладка выглядит таким образом?
ЙЦУКЕН – это русский аналог английской QWERTY. Производство печатных машинок в России было налажено только в 30-х года XX века. Поэтому все дизайны на различных языках придумывались и вводились в производство либо в США, либо в Великобритании. Там раскладку придумывали тоже не в соответствии с алфавитным порядком.
Важные факты, почему именно ЙЦУКЕН оказались в верхнем левом углу:
1. Основные буквы, которые чаще всего используются словами – в центре раскладки.
2. ЙЦУКЕН – сочетание букв, которые меньше всего используются словами. Из этого сочетания более-менее популярными считаются только буквы К, Е и Н. Но они нажимаются указательным/средним пальцем. Смысл лишь в том, чтобы ограничить движение мизинца. В результате мизинец не участвует в процессе печатания вообще.
Существуют ли альтернативные раскладки? Да, существуют.
⌨️ Славянская многоязычная (в левом верхнем углу ЯШЕРТЫ).
⌨️ Болгарская раскладка с русскими буквами (ыУЕИШ).
Когда печатные машинки только появились на территории России, местные инженеры пытались переделать раскладку. Но у них не получилось, потому что в русском алфавите больше букв, чем в английском. Плюс изменение раскладки требовало полной переработки машины. Поэтому клавиатуру оставили без изменения. Она дошла и до наших дней.
Сейчас клавиатура выглядит так:
- Верхний ряд: ЙЦУКЕНГШЩЗХЪ.
- Средний ряд: ФЫВАПРОЛДЖЭЁ.
- Нижний ряд: ЯЧСМИТЬБЮ.