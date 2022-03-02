Йцукенгшщзхъ – что это такое: почему кнопки на клавиатурах устроены именно так и бывают ли другие раскладки

Раскладка с QWERTY, которая разделяла самые популярные сочетания букв (что и приводило к заклиниванию) была идеей Шоулза. Позднее идею совершенствовали, но в конечном итоге оставили раскладку, при которой QWERTY располагается там, где и задумал Шоулз.

Forbes пишет, что эта раскладка не совсем помогала с заклиниванием, потому что самые частые сочетания клавиш (er, te, we) были рядом. Историки объясняют это тем, что с модернизацией машинки инженеры научились преодолевать блок ее системы. Но раскладка осталась, потому что все машинистки привыкли к ней и не хотели переучиваться. Плюс пальцы машинисток и секретарей с раскладкой с QWERTY за 8-часовой рабочий день преодолевали расстояние в 2 км. С раскладкой в порядке английского алфавита – 8 км. Так они писали за минуту на 80% слов больше, чем при альтернативной раскладке.

Но почему тогда русская раскладка выглядит таким образом?

ЙЦУКЕН – это русский аналог английской QWERTY. Производство печатных машинок в России было налажено только в 30-х года XX века. Поэтому все дизайны на различных языках придумывались и вводились в производство либо в США, либо в Великобритании. Там раскладку придумывали тоже не в соответствии с алфавитным порядком.

Важные факты, почему именно ЙЦУКЕН оказались в верхнем левом углу:

1. Основные буквы, которые чаще всего используются словами – в центре раскладки.