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технологии
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#технологии

Йцукенгшщзхъ – что это такое: почему кнопки на клавиатурах устроены именно так и бывают ли другие раскладки

02 марта, 19:18

Как выглядит клавиатура слева направо и сверху вниз? Примерно так: йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю. Но люди спокойно пользуются ей и благодаря мышечной памяти быстро печатают большие тексты.

Почему так?

История клавиатурной раскладки: все пошло от пишущей машинки, создатель специально отказался от алфавита

Первая пишущая машинка появилась в XIX веке. Если точнее, то в 1868 году. Над созданием работали инженеры нескольких стран, но создать нормальный вариант и запустить его в массовое производство смог американец Кристофер Шоулз. Это была 28-клавишная машинка.

Через два года Шоулз усовершенствовал разработку благодаря другу – инженеру Маттиасу Швальбаху. Швальбах помог Шоулзу добавить клавиши со знаками препинания и цифрами.

У тех пишущих машинок были две отличительные особенности.

Первая – расположение клавиш в алфавитном порядке.

Вторая – заедание, если на ней печатать со скоростью.

Вторая особенность напрямую зависела от первой. То есть если последовательно и в быстром темпе печатать сочетания соседних клавиш, то машинка блокировалась. Каждая клавиша соединялась с литерой с чернилами специальными рычагами. Если один рычаг после нажатия не приходил в исходное состояние, а машинистка нажмет на соседнюю клавишу, то печатная машинка заклинивается.

Раскладка с QWERTY, которая разделяла самые популярные сочетания букв (что и приводило к заклиниванию) была идеей Шоулза. Позднее идею совершенствовали, но в конечном итоге оставили раскладку, при которой QWERTY располагается там, где и задумал Шоулз.

Forbes пишет, что эта раскладка не совсем помогала с заклиниванием, потому что самые частые сочетания клавиш (er, te, we) были рядом. Историки объясняют это тем, что с модернизацией машинки инженеры научились преодолевать блок ее системы. Но раскладка осталась, потому что все машинистки привыкли к ней и не хотели переучиваться. Плюс пальцы машинисток и секретарей с раскладкой с QWERTY за 8-часовой рабочий день преодолевали расстояние в 2 км. С раскладкой в порядке английского алфавита – 8 км. Так они писали за минуту на 80% слов больше, чем при альтернативной раскладке.

Но почему тогда русская раскладка выглядит таким образом?

ЙЦУКЕН – это русский аналог английской QWERTY. Производство печатных машинок в России было налажено только в 30-х года XX века. Поэтому все дизайны на различных языках придумывались и вводились в производство либо в США, либо в Великобритании. Там раскладку придумывали тоже не в соответствии с алфавитным порядком.

Важные факты, почему именно ЙЦУКЕН оказались в верхнем левом углу:

1. Основные буквы, которые чаще всего используются словами – в центре раскладки.

2. ЙЦУКЕН – сочетание букв, которые меньше всего используются словами. Из этого сочетания более-менее популярными считаются только буквы К, Е и Н. Но они нажимаются указательным/средним пальцем. Смысл лишь в том, чтобы ограничить движение мизинца. В результате мизинец не участвует в процессе печатания вообще.

Существуют ли альтернативные раскладки? Да, существуют.

⌨️ Славянская многоязычная (в левом верхнем углу ЯШЕРТЫ).

⌨️ Болгарская раскладка с русскими буквами (ыУЕИШ).

Когда печатные машинки только появились на территории России, местные инженеры пытались переделать раскладку. Но у них не получилось, потому что в русском алфавите больше букв, чем в английском. Плюс изменение раскладки требовало полной переработки машины. Поэтому клавиатуру оставили без изменения. Она дошла и до наших дней.

Сейчас клавиатура выглядит так:

  • Верхний ряд: ЙЦУКЕНГШЩЗХЪ.
  • Средний ряд: ФЫВАПРОЛДЖЭЁ.
  • Нижний ряд: ЯЧСМИТЬБЮ.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZB, dpa/Global Look Press
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