Зачем Китай создает связь 5,5G, чем она отличается от 6G и когда в России везде запустится 5G
Поколение связи 5G еще доступно не во всех странах мира – в России по-прежнему существуют только ее пилотные проекты. Параллельно Китай, Япония и другие страны ведут разработку технологий по улучшению сигнала 5G. Подтвержденный эффект от появления первых версий 5G: влияние на качество связи, доступ в интернет без ограничений и резкое развитие автомобильных технологий.
Китай показал расширенную версию 5G – это прорыв и основа для технологий будущего
Мобильные операторы представили расширенную версию сети 5G. Основные участники – Huawei и China Mobile. Они выпустили совместный рассказ о развитии сети 5G, где показана ее следующая версия. Название – 5G-A или 5G-Advanced. Ранее о 5G-Advanced уже подробно рассказывала Nokia. В этой компании считают 5G-A промежуточным шагом в развитии между 5G и 6G.
Китайские операторы первыми анонсировали конкретные преимущества 5G-Advanced:
- Скорость загрузки составит до 10 Гбит/с;
- Скорость передачи данных достигнет 1 Гбит/с;
- Задержка будет на уровне 4 миллисекунд.
Консорциум 3GPP (туда входит и Nokia) ранее первым предложил именно название 5G-Advanced. Хотя у этой же технологии есть было и другое рабочее имя – 5,5G. В таком виде Huawei продвигает ее уже более года. Представители операторов утверждают, что технологию 5,5G можно развить уже на базе всего существующего оборудования. Хотя сетям все равно потребуется реконструкция.
Точная дата выхода 5,5G или 5G-Advanced сейчас не называется, но в предыдущих новостях были отсылки к 2025 году. Huawei считает, что с ее появлением удастся десятикратно увеличить пропускную способность сетей. Представители компании называют такую мотивацию развития технологий до 5G-А: «Это углубит переход к цифровому и интеллектуальному обществу».
Развитие 5,5G началось именно с Китая и Huawei.
Когда появится технология 6G: японские компании и Nokia уже тестируют отдельные элементы
Сеть 6G ориентированы на использование более высоких частот. Это означает, что их пропускная способность увеличится еще в разы. Поэтому возможность подключения к сетям 6G достанется не только людям. Цель на будущее: доступ к сетям для автомобилей. Ожидается, что через сети 6G они смогут взаимодействовать друг с другом. Так повысится безопасность на дорогах.
Пока у 6G нет официально прописанной программы нововведений и преимуществ. Но ее полноценное тестирование в мире уже начинается. В июне 2022 года Nokia объявила о партнерском соглашении с DOCOMO и NTT. Вместе они проведут исследования технологий для связи 6G и протестируют преимущества собственного радиоинтерфейса.
NTT – японская телекоммуникационная компания. DOCOMO (другое название: NTT docomo) – крупнейший японский оператор мобильной связи. Именно Япония стремится обогнать остальных по развитию сетей 6G, хотя рабочая группа по развертыванию сетей 6G уже есть и в Индии. Все эксперты из мира технологий подчеркивают: страны пока еще не до конца разобрались с 5G. Технология 6G пока остается в далеком будущем.
Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк отвечает за все последние новости по развитию 6G. Его мнение: к 2030 году человечество вообще откажется от смартфонов. Оно перейдет на умные очки и другие устройства. Примерно в это же время Лундмарк ожидает появление коммерческих сетей 6G. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй называл похожие даты развертывания сетей 6G.
Как сети 5G развиваются в России и когда произойдет их полноценный запуск
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) отвечает за качество сетей 5G в России. В апреле 2022 года он заключил соглашение с компанией «Спектр» – вместе они займутся научно-технической стороной исследования 5G и последующих поколений. Пока же Россия находится на подготовительном этапе развития сетей 5G. Об этом рассказывал ТАСС.
В стране запускаются пилотные зоны тестирования связи 5G. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде и других крупных городах России. С марта 2021 года пользователи МТС уже могли подключаться к сети 5G в 14 местах Москвы. Это был первый официальный тест масштабной пользовательской пилотной сети в России.
Внедрение 5G планировалось уже в 2022 году. Сейчас реализация программы нацелена на 2024-й. Директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин объяснял: «Для масштабного запуска 5G необходимо соблюсти три условия: наличие отечественного оборудования, выделенная частота и нормативная база. Только тогда мы сможем осилить эту дорожную карту».
МТС рассказывал, что внедрение технологии решит проблемы с качеством связи, исчезнут кабели интернета. Затраты на развитие сети 5G в России оцениваются примерно в 1,1 триллиона рублей. РБК писал об этом со ссылкой на экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). В такую цифру по их выводам входят совокупные вложения операторов до 2027 года.