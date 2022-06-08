Зачем Китай создает связь 5,5G, чем она отличается от 6G и когда в России везде запустится 5G

Китай показал расширенную версию 5G – это прорыв и основа для технологий будущего

Мобильные операторы представили расширенную версию сети 5G. Основные участники – Huawei и China Mobile. Они выпустили совместный рассказ о развитии сети 5G, где показана ее следующая версия. Название – 5G-A или 5G-Advanced. Ранее о 5G-Advanced уже подробно рассказывала Nokia. В этой компании считают 5G-A промежуточным шагом в развитии между 5G и 6G.

Китайские операторы первыми анонсировали конкретные преимущества 5G-Advanced:

Скорость загрузки составит до 10 Гбит/с;

Скорость передачи данных достигнет 1 Гбит/с;

Задержка будет на уровне 4 миллисекунд.

Консорциум 3GPP (туда входит и Nokia) ранее первым предложил именно название 5G-Advanced. Хотя у этой же технологии есть было и другое рабочее имя – 5,5G. В таком виде Huawei продвигает ее уже более года. Представители операторов утверждают, что технологию 5,5G можно развить уже на базе всего существующего оборудования. Хотя сетям все равно потребуется реконструкция.

Точная дата выхода 5,5G или 5G-Advanced сейчас не называется, но в предыдущих новостях были отсылки к 2025 году. Huawei считает, что с ее появлением удастся десятикратно увеличить пропускную способность сетей. Представители компании называют такую мотивацию развития технологий до 5G-А: «Это углубит переход к цифровому и интеллектуальному обществу».

Развитие 5,5G началось именно с Китая и Huawei.