США U20

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Хоккей
Матч между США и Швейцарией на МЧМ-2022 отменен из-за ковида у двух хоккеистов. США получили техническое поражение
#МЧМ-2022
Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Зеграс назван MVP МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада не проигрывала и всегда забивала до финала МЧМ-2021. Там – 0:2
#Канада U20
Хоккей
Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
США – победитель МЧМ-2021 🏆
#США U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
#Девон Леви
Хоккей
Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале
#Канада U20
Хоккей
Где смотреть финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада и США попали в финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Финляндия отыгралась с 1:3, но проиграла США в полуфинале МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
#Россия U20
Хоккей
США и Финляндия встречаются в плей-офф МЧМ три раза подряд. Все – на разных стадиях
#МЧМ-2021
Хоккей
Все полуфиналисты МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Сборная США – последний полуфиналист МЧМ-2021
#США U20
Хоккей
Сборная США проиграла России на МЧМ-2021. Потом – 22 шайбы и три игры на ноль
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада имеет лучшие показатели по голам на МЧМ-2021. Разница шайб за четыре игры – 33:4
#Канада U20
Хоккей
Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
#МЧМ-2021
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Чехия – Россия на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Василий Пономарев – лучший игрок сборной России в игре против США
#Василий Пономарев
Хоккей
Россия прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ
#МЧМ-2021
Хоккей
Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021
Хоккей
Вратарь США Найт заменен в игре с Россией на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Бардаков забросил шайбу в ворота США на МЧМ-2021. У него один гол в сезоне КХЛ
#Захар Бардаков
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России на МЧМ-2021
#Василий Пономарев
Хоккей
Где смотреть матч Россия – США на МЧМ-2021
#Россия U20