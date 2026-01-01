США U20

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Детали вокруг технического поражения США на МЧМ-2022: переносить матчи почти невозможно, все ждут результаты новых тестов
#МЧМ-2022
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты
#Россия U20
Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
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#Василий Пономарев
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Помутнение вратаря США в игре с Россией. Отдал пас на гол сопернику – и заменился после четырех шайб
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#Спенсер Найт
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