Вратарь США Найт заменен в игре с Россией на МЧМ-2021

К середине второго периода Россия U20 забросила четыре шайбы в ворота США U20 (4:1). При этом счете в воротах США произошла замена. Вместо Спенсера Найта вышел Дастин Вольф.

Спенсер Найт – один из главных вратарей МЧМ-2021. Ему 19 лет, имеет контракт с «Флоридой». Она взяла Найта на драфте-2019 под 18-м номером.

Найт был в числе лучших игроков США на МЧМ-2020. Тогда сборная США обыграла Россию со счетом 3:1.

Пономарев – автор первого гола России на МЧМ-2021

Бардаков забросил шайбу в ворота США на МЧМ-2021. У него один гол в сезоне КХЛ