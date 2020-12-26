МЧМ-2021
Хоккей
Спенсер Найт
Дастин Вольф
Россия U20
США U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Спенсер Найт #Хоккей #Дастин Вольф #США U20

Вратарь США Найт заменен в игре с Россией на МЧМ-2021

2 часа назад

CTK/Global Look Press

К середине второго периода Россия U20 забросила четыре шайбы в ворота США U20 (4:1). При этом счете в воротах США произошла замена. Вместо Спенсера Найта вышел Дастин Вольф.

Спенсер Найт – один из главных вратарей МЧМ-2021. Ему 19 лет, имеет контракт с «Флоридой». Она взяла Найта на драфте-2019 под 18-м номером.

Найт был в числе лучших игроков США на МЧМ-2020. Тогда сборная США обыграла Россию со счетом 3:1.

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