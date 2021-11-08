Чемпионат Турции

Дата основания
1959 г.
Наиболее титулованный клуб
"Галатасарай"
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Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
#Чемпионат Турции
260 тысяч человек поют и танцуют – все это концерт турецкого «Трабзонспора» в честь первого за 40 лет чемпионства
#Трабзонспор
Турецкий судья закончил матч раньше времени, позже осознал ошибку и вернул команды из душа и раздевалок – доигрывать
#Чемпионат Турции
4 главных факта о «Галатасарае» − рассказывает его лучший знаток комментатор Эльвин Керимов. Тут вратарь-легенда и тренер-диктатор, который сам выбирает президента
#Галатасарай
Турецкий клуб «Антальяспор» (там наш Кудряшов) внезапно сделал тренером своего игрока Нури Шахина. И да, в 33 года у него уже есть опыт
#Нури Шахин
Нам безумно жаль Гамшика: он запульнул красоту с центра поля, но мяч не засчитан из-за правила о свободном ударе
#Марек Гамшик
Балотелли ответил тренеру, который называл его «безмозглым» за смешной промах. Забил гол его команде и напомнил о цитате жестом 🧠
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#Марио Балотелли
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Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
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#Мартин Шкртел
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Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
#Гути
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Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
#Эльвин Керимов
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Игрок «Галатасарая» дважды ударил партнера по лицу и получил красную. Тот резко попросил меньше критики
#Галатасарай
Турецкое сумасшествие: «Бешикташ» выиграл чемпионат только по разнице мячей – опередил «Галатасарай» лишь на один гол
#Чемпионат Турции
Судья в Турции остановил матч, чтобы футболисты перекусили. Они держат пост Рамадана и едят только после заката
#Чемпионат Турции
Озил в Турции совсем плох – ни голов, ни передач (зато перед играми поет гимн!). Клуб готовит взыскание
#Месут Озил
Игрок в Турции узнал о вызове в сборную. Камера видеонаблюдения засняла момент: счастье, прыжки и ааааа!
#Алпаслан Озтюрк
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
Игрок в Турции схватил две желтые за минуту против своего клуба. Клуб-арендатор расторг контракт и расследует договорняк
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#Яу Аки
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Клуб из Турции вышел на матч в белой форме. И пропал, потому что пошел снег ❄️
#Сивасспор
В руках игрока «Галатасарая» взорвался фейерверк. Он попал в больницу, врачи опасаются за зрение
#Омар Элабделлауи
Футболист показал судье повтор на смартфоне. Так он доказывал ошибку – и удалился
#Хакан Арслан
Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
#Фенербахче
«Галатасарай» после паузы – 😭. Ноль побед, у игроков травмы, а у президента рак мозга
#Галатасарай
Российский футболист пропал в Турции. Оказалось: не захотел играть и уехал
#Заур Садаев
Вратарь «Галатасарая» свалился от удара в ногу. Скорая увезла его прямо с поля
#Фернандо Муслера
Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье
#Джон Оби Микел
Игрок «Трабзонспора» во время матча съел тренерскую записку 🍕
#Баду Ндиайе
Теперь Лодыгин чудит в Турции. За три матча – шесть голов и адский привоз
#Юрий Лодыгин
Два года кошмара Арды Турана: драка, угрозы, дисквалификация, теперь условный срок
#Арда Туран
В чемпионате Турции лидирует «Аланьяспор» – клуб с гражданами 12 стран в составе
#Аланьяспор
Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители
#Йозеф Шурал
#Йозеф Шурал
Турецкий фанат хотел совершить суицид из-за результатов клуба. Спас лишь приезд губернатора
#Адыяман 1954