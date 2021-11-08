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Чемпионат Турции
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Чемпионат Турции
Дата основания
1959 г.
Наиболее титулованный клуб
"Галатасарай"
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Новости
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#Чемпионат Турции
29 июля, 13:35
260 тысяч человек поют и танцуют – все это концерт турецкого «Трабзонспора» в честь первого за 40 лет чемпионства
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4 главных факта о «Галатасарае» − рассказывает его лучший знаток комментатор Эльвин Керимов. Тут вратарь-легенда и тренер-диктатор, который сам выбирает президента
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21 октября 2021, 14:50
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#Нури Шахин
06 октября 2021, 18:29
Нам безумно жаль Гамшика: он запульнул красоту с центра поля, но мяч не засчитан из-за правила о свободном ударе
#Марек Гамшик
02 октября 2021, 22:42
Балотелли ответил тренеру, который называл его «безмозглым» за смешной промах. Забил гол его команде и напомнил о цитате жестом 🧠
1
#Марио Балотелли
22 сентября 2021, 17:40
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта 2021, 17:42
2
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
#Гути
22 октября 2020, 14:01
3
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
#Эльвин Керимов
04 апреля 2019, 13:21
1
Игрок «Галатасарая» дважды ударил партнера по лицу и получил красную. Тот резко попросил меньше критики
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17 августа 2021, 12:21
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15 мая 2021, 23:10
Судья в Турции остановил матч, чтобы футболисты перекусили. Они держат пост Рамадана и едят только после заката
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#Месут Озил
02 марта 2021, 19:07
Игрок в Турции узнал о вызове в сборную. Камера видеонаблюдения засняла момент: счастье, прыжки и ааааа!
#Алпаслан Озтюрк
31 марта 2021, 14:23
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
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09 марта 2021, 17:30
Игрок в Турции схватил две желтые за минуту против своего клуба. Клуб-арендатор расторг контракт и расследует договорняк
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#Яу Аки
08 февраля 2021, 16:25
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Клуб из Турции вышел на матч в белой форме. И пропал, потому что пошел снег ❄️
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16 января 2021, 20:05
В руках игрока «Галатасарая» взорвался фейерверк. Он попал в больницу, врачи опасаются за зрение
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Футболист показал судье повтор на смартфоне. Так он доказывал ошибку – и удалился
#Хакан Арслан
29 декабря 2020, 11:16
Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
#Фенербахче
13 июля 2020, 22:00
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06 июля 2020, 13:20
Российский футболист пропал в Турции. Оказалось: не захотел играть и уехал
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Вратарь «Галатасарая» свалился от удара в ногу. Скорая увезла его прямо с поля
#Фернандо Муслера
14 июня 2020, 23:07
Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье
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18 марта 2020, 13:02
Игрок «Трабзонспора» во время матча съел тренерскую записку 🍕
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07 марта 2020, 21:20
Теперь Лодыгин чудит в Турции. За три матча – шесть голов и адский привоз
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21 октября 2019, 00:50
Два года кошмара Арды Турана: драка, угрозы, дисквалификация, теперь условный срок
#Арда Туран
11 сентября 2019, 17:29
В чемпионате Турции лидирует «Аланьяспор» – клуб с гражданами 12 стран в составе
#Аланьяспор
09 октября 2019, 21:59
Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители
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29 апреля 2019, 13:31
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29 апреля 2019, 13:31
Турецкий фанат хотел совершить суицид из-за результатов клуба. Спас лишь приезд губернатора
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