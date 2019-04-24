Турецкий фанат хотел совершить суицид из-за результатов клуба. Спас лишь приезд губернатора
Фанаты футбола в Турции безумно любят свои клубы и мощно поддерживают их на стадионах, где во время важных матчей всегда стоит дичайший шум. Даже такой, что вынуждает замениться игроков – все помнят историю с Тимо Вернером в игре «Бешикташ» – «Лейпциг».
«Я не мог сконцентрироваться на матче. Попросил затычки для ушей, но они мне не помогли. До сих пор не по себе», – признался тогда Вернер, попросив замену уже через полчаса после начала игры. Его клуб проиграл 0:2.
Поражения болельщиков сильно расстраивают, а серии неудач ввергают в депрессию. Фанат клуба из четвертой турецкой лиги едва вообще не свел счеты с жизнью. Историю рассказал комментатор Эльвин Керимов.
Ситуация следующая:
• Клуб, за который болеет фанат Мехмет Ялцин, называется «Адыяман 1954». Он базируется в одноименном городе, в котором проживают более 250 тысяч человек, причем за последние 30 лет население выросло почти в полтора раза. Место абсолютно историческое. Согласно археологическим раскопкам, здешние земли были заселены даже в эпоху палеолита.
• «Адыяман» выступает в четвертой по уровню турецкой лиге. У него действительно все плохо: клуб в зоне вылета, осталось два тура, а до спасительного места аж пять очков. Шансы просто мизерные.
• При этом два тура, что пройдут на этих и следующих выходных, выглядят очень интригующими. «Адыяман» (16 место, вылет) играет в гостях с «Кемерспором» (15 место, спасительная зона) и «Алибейкейспором» (17 место, вылетел). Если победят конкурента, надо обыграть аутсайдера и надеяться, что «Кемерспор» в последнем туре проиграет середняку «Султанбейли», которому уже ничего не надо.
Мехмет отчаялся, пошел на мост и заявил, что покончит жизнь самоубийством, поскольку клуб находится на грани катастрофы (вылет в пятую лигу – это падение в любительский футбол). На место прибыли полиция и скорая помощь. Приехал также и президент «Адыямана», но его визит был безуспешным. Фанат потребовал позвать губернатора.
Губернатор приехал и пообещал оказать клубу финансовую помощь. После этих слов парня эвакуировали из опасного места и отвезли в полицию для дачи показаний. Там Мехмет пообещал ничего не совершать, даже если клуб вылетит.
Драматичность всей этой ситуации дополняет тот факт, что у «Кемерспора» – главного конкурента «Адыямана» – сейчас дичайшие проблемы с деньгами, речь шла даже о срыве матча, но вроде как он все же состоится. В общем, вы вряд ли когда-то следили за четвертой турецкой лигой, но узнать, чем же закончится матч этих команд в ближайшее воскресенье, теперь будет очень интересно.