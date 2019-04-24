Турецкий фанат хотел совершить суицид из-за результатов клуба. Спас лишь приезд губернатора

Фанаты футбола в Турции безумно любят свои клубы и мощно поддерживают их на стадионах, где во время важных матчей всегда стоит дичайший шум. Даже такой, что вынуждает замениться игроков – все помнят историю с Тимо Вернером в игре «Бешикташ» – «Лейпциг».

«Я не мог сконцентрироваться на матче. Попросил затычки для ушей, но они мне не помогли. До сих пор не по себе», – признался тогда Вернер, попросив замену уже через полчаса после начала игры. Его клуб проиграл 0:2.