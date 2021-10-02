Нам безумно жаль Гамшика: он запульнул красоту с центра поля, но мяч не засчитан из-за правила о свободном ударе

Помните Марека Гамшика? До 2019 года он царствовал в «Наполи», а потом будто испарился. Напоминаем главные события из жизни Гамшика с того времени:

• В 2019 году подписал контракт с «Далянь Профешнл». Сразу же сказал: «У меня есть татуировка честь «Наполи», также я набил тату в честь нашей первой за 25 лет победы в Кубке Италии. Это незабываемо».

• Стал лучшим бомбардиром сборной Словакии. У него 25 мячей.

• Спустя год после своего китайского приключения совершенно внезапно расторг контракт с «Далянем» и ушел в «Гетерборг». С ним Гамшик подписал контракт на полгода.

• Спустя полгода так же внезапно перешел в турецкий «Трабзонспор».

Сейчас его «Трабзонспор» идет на первом месте в чемпионате Турции. Сам Гамшик в 8 турах забил один и ассистировал дважды. Мог забить еще один мяч – в матче против «Кайсериспора», но его не засчитали.

Посмотрите на красоту от Гамшика: