Марек Гамшик
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#Марек Гамшик #Трабзонспор #Чемпионат Турции

Нам безумно жаль Гамшика: он запульнул красоту с центра поля, но мяч не засчитан из-за правила о свободном ударе

02 октября, 22:42

dpa/Global Look Press

Помните Марека Гамшика? До 2019 года он царствовал в «Наполи», а потом будто испарился. Напоминаем главные события из жизни Гамшика с того времени:

• В 2019 году подписал контракт с «Далянь Профешнл». Сразу же сказал: «У меня есть татуировка честь «Наполи», также я набил тату в честь нашей первой за 25 лет победы в Кубке Италии. Это незабываемо».

• Стал лучшим бомбардиром сборной Словакии. У него 25 мячей.

• Спустя год после своего китайского приключения совершенно внезапно расторг контракт с «Далянем» и ушел в «Гетерборг». С ним Гамшик подписал контракт на полгода.

• Спустя полгода так же внезапно перешел в турецкий «Трабзонспор».

Сейчас его «Трабзонспор» идет на первом месте в чемпионате Турции. Сам Гамшик в 8 турах забил один и ассистировал дважды. Мог забить еще один мяч – в матче против «Кайсериспора», но его не засчитали.

Посмотрите на красоту от Гамшика:

Почему не засчитали? Просто это был свободный удар – и для гола нужно было еще одно касание. Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авчи сказал: «Такое бывает. Важно – не зацикливаться на этом, а двигаться дальше и думать о красивых мячах в других встречах».

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