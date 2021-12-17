Чемпионат Турции

Дата основания
1959 г.
Наиболее титулованный клуб
"Галатасарай"
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Футбол
Игрок «Коньяспора» Чалык погиб в автокатастрофе. Он ехал на обсуждение своей свадьбы
#Коньяспор
Футбол
Шапи забил первый гол за «Гиресунспор», прошло 14 матчей
#Магомед-Шапи Сулейманов
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Футбол
Балотелли перешел в «Адана Демирспор». Спустя 26 лет клуб сыграет в турецкой Суперлиге
#Марио Балотелли
Футбол
Матч в Турции был прерван из-за затопления поля
#Чемпионат Турции
Футбол
«Фенербахче» запустил сбор средств на зарплату Озила
#Месут Озил
Футбол
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
#Дэнни Дринкуотер
Футбол
«Истанбул» досрочно стал чемпионом Турции
#Истанбул Башакшехир
Футбол
УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
#Трабзонспор
Футбол
Президент «Бешикташа» и еще семь человек из клуба заразились коронавирусом
#Бешикташ
Футбол
Кудряшов в Турции теперь играет с Подольски. Их клуб в зоне вылета
#Лукаш Подольски
Футбол
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
#Сейду Думбия
Футбол
В Турции тренера уволили спустя четыре часа после подписания контракта. Но это все равно не рекорд
#Ибрахим Узюльмез
Футбол
Нойштедтер впервые за три месяца попал в основу «Фенербахче», и команда сразу же начудила
#Роман Нойштедтер
Футбол
«Бешикташ» упустил победу над «Фенербахче», ведя 3:0. Все перевернулось за 13 минут
#Фенербахче