Магомед-Шапи Сулейманов
Чемпионат Турции
Гиресунспор
Шапи забил первый гол за «Гиресунспор», прошло 14 матчей
51 минуту назад
Арендованный у «Краснодара» форвард Магомед-Шапи Сулейманов помог «Гиресунспору» победить. Он открыл счет в матче против «Алтая», «Гиресунспор» выиграл 3:1.
Сулейманов сыграл 14 матчей за клуб в турецкой Суперлиге. Это его первый гол в составе «Гиресунспора». Первое результативное действие случилось 5 декабря – в игре против «Фатиха» Сулейманов отдал голевой пас. Этот же матч был единственным, который он провел полностью.
На данный момент «Гиресунспор» идет 11-м, сыграв с «Алтаем» на матч больше остальных команд.
22-летний Сулейманов находится в аренде до конца сезона. Его контракт с «Краснодаром» истекает летом 2024 года.
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