Шапи забил первый гол за «Гиресунспор», прошло 14 матчей

Арендованный у «Краснодара» форвард Магомед-Шапи Сулейманов помог «Гиресунспору» победить. Он открыл счет в матче против «Алтая», «Гиресунспор» выиграл 3:1.

Сулейманов сыграл 14 матчей за клуб в турецкой Суперлиге. Это его первый гол в составе «Гиресунспора». Первое результативное действие случилось 5 декабря – в игре против «Фатиха» Сулейманов отдал голевой пас. Этот же матч был единственным, который он провел полностью.

На данный момент «Гиресунспор» идет 11-м, сыграв с «Алтаем» на матч больше остальных команд.

22-летний Сулейманов находится в аренде до конца сезона. Его контракт с «Краснодаром» истекает летом 2024 года.