Месут Озил
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#Месут Озил #Футбол #Фенербахче #Чемпионат Турции

«Фенербахче» запустил сбор средств на зарплату Озила

4 минуты назад

Этой зимой Озил на правах свободного агента перешел в клуб из «Арсенала». Но даже при таком раскладе «Фенербахче» не тянет его зарплату, которая составляет 2 млн евро в год – из-за долгов, достигших отметки в 520 млн.

Поэтому президент «Фенербахче» Али Коч запутил кампанию по сбору средств на зарплату Месута Озила

Каждый фанат может отправить смс, деньги от которого пойдут в копилку клуба:

  • Номер «1907» – год основания клуба.
  • Стоимость – около 2,2 евро.
  • В день подписания контракта Коч планирует, что фанаты пришлют 300-500 тысяч смс.

Плюс Коч надеется, что за сезон «Фенербахче» продаст атрибутики благодаря Озилу минимум на 2 млн евро, что поможет клубу в плане сбора средств на зарплату новичка.

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