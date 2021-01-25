«Фенербахче» запустил сбор средств на зарплату Озила

Этой зимой Озил на правах свободного агента перешел в клуб из «Арсенала». Но даже при таком раскладе «Фенербахче» не тянет его зарплату, которая составляет 2 млн евро в год – из-за долгов, достигших отметки в 520 млн.

Поэтому президент «Фенербахче» Али Коч запутил кампанию по сбору средств на зарплату Месута Озила.

Каждый фанат может отправить смс, деньги от которого пойдут в копилку клуба:

Номер «1907» – год основания клуба.

Стоимость – около 2,2 евро.

В день подписания контракта Коч планирует, что фанаты пришлют 300-500 тысяч смс.

Плюс Коч надеется, что за сезон «Фенербахче» продаст атрибутики благодаря Озилу минимум на 2 млн евро, что поможет клубу в плане сбора средств на зарплату новичка.