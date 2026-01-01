Коньяспор

Дата основания
1922 г.
Достижения
Обладатель Кубка Турции (2017)
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Игрок «Коньяспора» Чалык погиб в автокатастрофе. Он ехал на обсуждение своей свадьбы
#Коньяспор
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