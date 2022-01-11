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Ахмет Чалык
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#Коньяспор #Чемпионат Турции #Ахмет Чалык

Игрок «Коньяспора» Чалык погиб в автокатастрофе. Он ехал на обсуждение своей свадьбы

2 часа назад

27-летний футболист Ахмет Чалык погиб в ДТП в Турции. Он не справился с управлением автомобиля на влажной после дождя дороге и вылетел с трассы.

Во время аварии Чалык находился в машине один, других пострадавших в ДТП нет. Агентство Anadolu утверждает, что он ехал из Коньи в Анкару для организации своей свадьбы.

Сообщения с соболезнованиями выпустили «Коньяспор», за который он выступал, Федерация футбола Турции, а также «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай» и другие клубы.

Чалык всю карьеру провел в Турции. Он выступал за «Генчлербирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор». На международном уровне сыграл в восьми матчах за Турцию и забил один гол.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Коньяспор»
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