Игрок «Коньяспора» Чалык погиб в автокатастрофе. Он ехал на обсуждение своей свадьбы

27-летний футболист Ахмет Чалык погиб в ДТП в Турции. Он не справился с управлением автомобиля на влажной после дождя дороге и вылетел с трассы.

Во время аварии Чалык находился в машине один, других пострадавших в ДТП нет. Агентство Anadolu утверждает, что он ехал из Коньи в Анкару для организации своей свадьбы.

Сообщения с соболезнованиями выпустили «Коньяспор», за который он выступал, Федерация футбола Турции, а также «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай» и другие клубы.

Чалык всю карьеру провел в Турции. Он выступал за «Генчлербирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор». На международном уровне сыграл в восьми матчах за Турцию и забил один гол.