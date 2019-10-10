Боксер Эррол Спенс – в реанимации после ДТП. До аварии он выкладывал видео из ночного клуба

29-летний американский боксер, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс попал в ДТП в Далласе. Авария произошла в 2:53 по местному времени. Машина ехала на высокой скорости, Спенс резко повернул в сторону, и автомобиль несколько раз перевернулся. Что стало причиной аварии пока неизвестно.

Спенс не был пристегнут, поэтому вылетел из автомобиля. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.