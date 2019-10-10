Эррол Спенс
бокс
Шон Портер
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#Эррол Спенс #бокс #Шон Портер

Боксер Эррол Спенс – в реанимации после ДТП. До аварии он выкладывал видео из ночного клуба

10 октября 2019, 20:00
Михаил Морозов

29-летний американский боксер, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс попал в ДТП в Далласе. Авария произошла в 2:53 по местному времени. Машина ехала на высокой скорости, Спенс резко повернул в сторону, и автомобиль несколько раз перевернулся. Что стало причиной аварии пока неизвестно.

Спенс не был пристегнут, поэтому вылетел из автомобиля. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации The Sun, за несколько часов до аварии Спенс выкладывал видео в инстаграм, где показывал, как танцует его друг.

Журналистка Top Rank Кристина Пончер написала у себя в твиттере, что травмы боксера не несут угроз для жизни.

Журналист Daily Star Крис Маккенна подтверждает информацию и пишет, что рядом со Спенсом в больнице находятся его родители.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил поддержку боксеру:

«Отец всегда говорит мне: «Бокс – это часть твоей жизни, но она не будет длиться вечно. У тебя еще много времени, чтобы жить после этого. Молюсь за жизнь Эррола Спенса, его семью, потому что у него есть еще много времени, чтобы жить. Также я молюсь, чтобы он как можно быстрее и полностью выздоровел».

Шон Портер – последний соперник Эррола Спенса на текущий момент. Бой состоялся 28 сентября. Портер был действующим чемпионом мира по версии WBC. Спенс выиграл раздельным решением судей.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В марте Спенс бился с Майки Гарсией – чемпионом мира в четырех весовых категориях, подходившим к поединку без поражений. Спенс победил единогласным решением судей. Известно, что бой собрал более 300 тысяч платных подписок.

При этом президент UFC Дэйна Уайт поставил $10 тысяч на победу Гарсии с коэффициентом 3,3. И проиграл.

Профессиональная карьера идет с 2012 года. За это время Спенс провел 26 боев и не проиграл ни одного. 21 победа одержана нокаутом еще пять – решением судей.

У Спенса есть две дочери. Личность матери и семейное положение боксера держится в секрете.

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Все фото: Daily Mail
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