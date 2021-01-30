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#Чемпионат Турции #Футбол #Сивасспор #Аланияспор

Матч в Турции был прерван из-за затопления поля

час назад

«Аланияспор» и «Сивасспор» играли в 22-м туре чемпионата Турции. При счете 1:0 в пользу «Аланияспора» матч был прерван. Завтра игра продолжится с 19-й минуты.

«Аланияспор» занимает шестое место в чемпионате Турции. «Сивасспор» отстает на десять очков и идет 14-м в таблице.

В 19-м туре «Сивасспор» вышел на матч с «Истанбулом» в белой форме, а во время игры пошел сильный снегопад.

Клуб из Турции вышел на матч в белой форме. И пропал, потому что пошел снег

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