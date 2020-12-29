Футболист показал судье повтор на смартфоне. Так он доказывал ошибку – и удалился
Матч с «Бешикташем» для «Сивасспора» получился совсем неудачным:
1. Проиграл 0:3.
2. Стал ближе к зоне вылета. Теперь разница – всего пять очков.
3. Потерял капитана Хакана Арслана по глупой причине.
В конце первого тайма Арслан подбежал к скамейке запасных, чтобы взять телефон. Дальше он нашел эпизод, в котором, как утверждал Арслан, арбитр ошибся. А именно – мяч в одной из атак «Бешикташа» ушел в аут. Судья не среагировал на момент.
Арбитр дал за это Арслану желтую карточку. Тот взбесился и швырнул телефон в газон. За это получил еще одно предупреждение – и удаление.
До удаления Арслана «Сивасспор» проигрывал со счетом 0:1. В меньшинстве за 45 минут он пропустил еще два мяча.
После матча Арслан оправдывался:
«Когда я увидел фото, мне захотелось показать его судье. Он не стал смотреть, я взбесился и швырнул телефон. Я не контролировал себя».
«Сивасспор» после матча защищал Арслана:
- Президент команды Меджун Одиакмаз: «Я бы хотел бы извиниться за Хакана, что он не сдержал эмоции. Но я его понимаю: его возмутила ошибка арбитра. Вполне нормально, что он показал ее на телефоне.
Этот ВАР не решил всех наших проблем».
- Тренер Рыза Чалымбай: «Мы не должны были играть в меньшинстве. Мы позаботимся о том, чтобы наши игроки больше не позволяли себе такие выходки. Но и арбитры не должны допускать такие ошибки».
- Футболист Угур Чифтчи: «Почти в каждом нашем матче судьи делают дурацкие ошибки. Мы проделываем огромный труд, а в итоге все уничтожено».
- Футболист Эрдоган Эсилюрт: «Мы можем высказывать свое мнение и указывать на ошибки. Но каждый раз нам говорят: «Тише, успокойся». Это неуважение. Наши старания и труд – все это зря».