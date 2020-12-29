Хакан Арслан
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#Хакан Арслан #Футбол #Бешикташ #Сивасспор #Чемпионат Турции

Футболист показал судье повтор на смартфоне. Так он доказывал ошибку – и удалился

час назад
Илья Егоров

AFLO/Global Look Press

Матч с «Бешикташем» для «Сивасспора» получился совсем неудачным:

1. Проиграл 0:3.

2. Стал ближе к зоне вылета. Теперь разница – всего пять очков.

3. Потерял капитана Хакана Арслана по глупой причине.

В конце первого тайма Арслан подбежал к скамейке запасных, чтобы взять телефон. Дальше он нашел эпизод, в котором, как утверждал Арслан, арбитр ошибся. А именно – мяч в одной из атак «Бешикташа» ушел в аут. Судья не среагировал на момент.

Арбитр дал за это Арслану желтую карточку. Тот взбесился и швырнул телефон в газон. За это получил еще одно предупреждение – и удаление.

До удаления Арслана «Сивасспор» проигрывал со счетом 0:1. В меньшинстве за 45 минут он пропустил еще два мяча.

После матча Арслан оправдывался:

«Когда я увидел фото, мне захотелось показать его судье. Он не стал смотреть, я взбесился и швырнул телефон. Я не контролировал себя».

«Сивасспор» после матча защищал Арслана:

  • Президент команды Меджун Одиакмаз: «Я бы хотел бы извиниться за Хакана, что он не сдержал эмоции. Но я его понимаю: его возмутила ошибка арбитра. Вполне нормально, что он показал ее на телефоне.
    Этот ВАР не решил всех наших проблем».
  • Тренер Рыза Чалымбай: «Мы не должны были играть в меньшинстве. Мы позаботимся о том, чтобы наши игроки больше не позволяли себе такие выходки. Но и арбитры не должны допускать такие ошибки».
  • Футболист Угур Чифтчи: «Почти в каждом нашем матче судьи делают дурацкие ошибки. Мы проделываем огромный труд, а в итоге все уничтожено».
  • Футболист Эрдоган Эсилюрт: «Мы можем высказывать свое мнение и указывать на ошибки. Но каждый раз нам говорят: «Тише, успокойся». Это неуважение. Наши старания и труд – все это зря».
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