Футболист показал судье повтор на смартфоне. Так он доказывал ошибку – и удалился

До удаления Арслана «Сивасспор» проигрывал со счетом 0:1. В меньшинстве за 45 минут он пропустил еще два мяча.

После матча Арслан оправдывался:

«Когда я увидел фото, мне захотелось показать его судье. Он не стал смотреть, я взбесился и швырнул телефон. Я не контролировал себя».

«Сивасспор» после матча защищал Арслана: