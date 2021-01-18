Дэнни Дринкуотер
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#Дэнни Дринкуотер #Футбол #АПЛ #Челси #Астон Вилла #Бернли #Лестер #Касымпаша #Чемпионат Турции

«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го

2 часа назад

Дэниэл Дринкуотер перешел в «Челси» из «Лестера» в 2017-м году. За него заплатили 37,5 млн. С того момента его карьера развивалась так:

  • Аренда в «Бернли» в августе-2019. Вернулся обратно через полгода.
  • Через день после возвращения он снова ушел в аренду – в «Астон Виллу».
  • Летом он вернулся в «Челси» и играл за команду U23 до января-2021. Последний официальный матч на взрослом уровне он сыграл в феврале 2020-го.

Сейчас ему 30, и он ушел в очередную аренду. «Касымпаша» арендовала его до конца этого сезона.

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