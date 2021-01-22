Касымпаша

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Футбол
ЦСКА отдал Бистровича в аренду в «Касымпашу»
#Кристиан Бистрович
Футбол
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
#Дэнни Дринкуотер
Футбол
В Турции тренера уволили спустя четыре часа после подписания контракта. Но это все равно не рекорд
#Ибрахим Узюльмез
Футбол
Нойштедтер впервые за три месяца попал в основу «Фенербахче», и команда сразу же начудила
#Роман Нойштедтер
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