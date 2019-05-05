Нойштедтер впервые за три месяца попал в основу «Фенербахче», и команда сразу же начудила

Победа «Фенербахче» над «Касымпашей» (3:1) была особенной сразу по нескольким пунктам. Во-первых, «Фенер» прервал трехматчевую серию без побед в чемпионате Турции. Во-вторых, Роман Нойштедтер впервые за три месяца вышел в стартовом составе команды. В-третьих, Нойштедтер поучаствовал в единственном голе «Касымпаши» в этой встрече. Но виноват в нем все же не он.

На 13-й минуте Нойштедтер отпасовал вратарю Текину: отдал ему передачу четко в ноги. Но кипер почему-то не справился с этим пасом, и мяч закатился в ворота. К огромному счастью Текина и Нойштедтера, Эльмас, Сольдадо и Вальбуэна вырвали победу для «Фенербахче».