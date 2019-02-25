«Бешикташ» упустил победу над «Фенербахче», ведя 3:0. Все перевернулось за 13 минут

В последнем матче 23 тура чемпионата Турции встречались две стамбульские команды. «Бешикташ» борется за второе место, чтобы попасть в Лигу чемпионов, «Фенер» спасается от вылета.



После первого тайма хозяева вели 3:0, сначала у «Бешикташа» забил Генюль, потом дубль сотворил Бурак Йилмаз – уникальный форвард, который поиграл и за «Бешикташ», и за «Фенер», и за «Галатасарай».



«Фенербахче», на прошлой неделе получивший три гола и в Санкт-Петербурге, на этот раз выглядел куда менее безвольно, чем в матче Лиги Европы. В течение 13 минут забили Зайц, Чифтпынар и Калдырым, а ассистировали им более известные Дирар, Вальбуэна и Сольдадо – 3:3 уже на 67-й минуте.



В оставшееся время голов не было, обошлось даже и без удалений. Россиянин Роман Нойштедтер наблюдал за этим матчем со скамейки запасных.