Марио Балотелли
Чемпионат Турции
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#Марио Балотелли #Чемпионат Турции

Балотелли перешел в «Адана Демирспор». Спустя 26 лет клуб сыграет в турецкой Суперлиге

07 июля, 18:30

Контракт подписан на три года. Марио Балотелли перешел как свободный агент.

  • Балотелли 30 лет.
  • Последний клуб – «Монца» из Серии Б. В этом сезоне он провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал один ассист.
  • Это его 10-й клуб в карьере и четвертая страна (были Англия, Италия и Франция).
  • В этом сезоне «Адана Демирспор» выиграл вторую турецкую лигу и спустя 26 лет вернулся в Суперлигу.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Адана Демирспор»
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