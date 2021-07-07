Марио Балотелли
Чемпионат Турции
Балотелли перешел в «Адана Демирспор». Спустя 26 лет клуб сыграет в турецкой Суперлиге
07 июля, 18:30
Контракт подписан на три года. Марио Балотелли перешел как свободный агент.
- Балотелли 30 лет.
- Последний клуб – «Монца» из Серии Б. В этом сезоне он провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал один ассист.
- Это его 10-й клуб в карьере и четвертая страна (были Англия, Италия и Франция).
- В этом сезоне «Адана Демирспор» выиграл вторую турецкую лигу и спустя 26 лет вернулся в Суперлигу.
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