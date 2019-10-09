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В чемпионате Турции лидирует «Аланьяспор» – клуб с гражданами 12 стран в составе
09 октября 2019, 21:59
В чемпионате Турции снова неожиданный лидер. В прошлом сезоне почти до самого конца лидировал «Истанбул», но в итоге все-таки уступил сезон «Галатасараю». Сейчас после семи туров на первом месте внезапный «Аланьяспор».
- Лидерство «Аланьяспора» – не из-за того, что он феноменально стартовал, а из-за того, что старт сезона провалили все. У «Фенера» – 2 поражения и 2 ничьи, у «Галатасарая» – 1 поражение, но 4 ничьи.
- Последний матч «Аланьяспор» проиграл «Бешикташу» 0:2. Если бы этот матч сложился удачно, команда могла бы лидировать с пятиочковым отрывом.
- Кстати, с «Фенербахче» «Аланьяспор» уже играл в этом сезоне. Итог – победа 3:1.
Самое интересное в «Аланьяспоре» – многонациональный состав, который говорит сразу на восьми разных языках. Что не мешает партнерам по команде находить взаимопонимание на поле.
В клубе могло бы быть еще больше иностранцев, если бы не трагедия, которая случилась весной. Автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся после матча Суперлиги, а игрок сборной Чехии Йозеф Шурал умер от кровоизлияния и гипотермического шока.
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