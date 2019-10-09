В чемпионате Турции лидирует «Аланьяспор» – клуб с гражданами 12 стран в составе

В чемпионате Турции снова неожиданный лидер. В прошлом сезоне почти до самого конца лидировал «Истанбул», но в итоге все-таки уступил сезон «Галатасараю». Сейчас после семи туров на первом месте внезапный «Аланьяспор».

Лидерство «Аланьяспора» – не из-за того, что он феноменально стартовал, а из-за того, что старт сезона провалили все. У «Фенера» – 2 поражения и 2 ничьи, у «Галатасарая» – 1 поражение, но 4 ничьи.

Последний матч «Аланьяспор» проиграл «Бешикташу» 0:2. Если бы этот матч сложился удачно, команда могла бы лидировать с пятиочковым отрывом.

Кстати, с «Фенербахче» «Аланьяспор» уже играл в этом сезоне. Итог – победа 3:1.

Самое интересное в «Аланьяспоре» – многонациональный состав, который говорит сразу на восьми разных языках. Что не мешает партнерам по команде находить взаимопонимание на поле.

В клубе могло бы быть еще больше иностранцев, если бы не трагедия, которая случилась весной. Автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся после матча Суперлиги, а игрок сборной Чехии Йозеф Шурал умер от кровоизлияния и гипотермического шока.