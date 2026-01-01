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Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке, забив пенальти – так он отметил вместе гол с кольцом и букетом
#Владимир Сычевой
Уникальный случай в русском футболе: шесть минут один и тот же пенальти били три разных игрока
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Выборы президента РПЛ 16 лет подряд проходят с одним кандидатом – за это время сменились четыре человека
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Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
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В каких городах России лучше всего болеют за местные клубы – главное из исследования «Т — Ж»: в Грозном лучшая доля жителей, в Красноярске бенди популярнее футбола
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Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»
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#Гильермо Абаскаль
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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
#Илья Цымбаларь
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«Оренбург» в РПЛ вывел гол капитана, который в клубе 12 лет: прошел с ним через три лиги, уже забивал под выход и не забивал под вылет
#Андрей Малых
Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
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«Рубин» вылетел, но, возможно, не вылетит. Как так?
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Кому Месси забил последний гол за «Барселону»? Какие матчи судил Карасев? Тест «Гола» о том, как хорошо вы смотрели футбол в 2021 году
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«Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Дзагоев провел последний матч в ЦСКА на фанатской трибуне с кричалками
#Алан Дзагоев
Что президент РПЛ Хачатурянц сделал за семь месяцев
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Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
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6 вещей, чем это чемпионство «Зенита» отличается от всех остальных
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Михаил Кержаков обогнал брата по чемпионствам в «Зените». Хотя ни в одном сезоне пока не сыграл даже 20 матчей
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«Зенит» выиграл четвертое чемпионство подряд: полгода не проигрывает в РПЛ, забил на 16 голов больше остальных
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Как «Зениту» стать чемпионом в Москве против «Спартака» – все расклады
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Сын инвестора «Химок» забил с центра поля в пустые ворота – это его второй гол подряд
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KION выпустит документальный фильм к столетию «Спартака». Там снялись Симонян, Ребров и Тихонов
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Тренер «Химок» выпустил в основе сына инвестора и на замену – своего сына. Сын инвестора забил, а «Химки» победили
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Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
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#Вендел
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Москву накрыл сильный снегопад. Он даже почти сорвал дерби «Локомотива» и «Спартака»
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Странный кризис Слуцкого в «Рубине»: в прошлом туре проиграл и разнес судью, сейчас улетел от ЦСКА 1:6
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ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ – их может подписать любой до 7 апреля
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Новичок «Локомотива» забил победный гол в дебютной игре в РПЛ – и теперь его клубу грозит техническое поражение
#Ян Кухта
Как Сергей Прядкин выбирался на пост президента РПЛ: за 14 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
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#Сергей Прядкин
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