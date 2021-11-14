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ЧМ-2022
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ЧМ-2022
Инфо
22-й чемпионат мира по футболу
Дата проведения
21 ноября — 18 декабря 2022
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Что надо знать о новой системе определения офсайда: как она работает и почему появится на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
01 июля, 20:12
Участники чемпионата мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:54
Группы ЧМ-2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:53
Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
14 июня, 22:53
Перу объявило выходной по всей стране ради матча отбора на ЧМ-2022, а перуанцы покупают билеты по $900
#ЧМ-2022
12 июня, 20:45
Назовите все страны, которые участвовали в чемпионатах мира. Их 85!
#ЧМ-2022
02 апреля, 16:24
ФИФА представила загадочный талисман ЧМ-2022 – все гадают, что это такое: призрак, ковер-самолет или куфия
#ЧМ-2022
01 апреля, 21:28
Лидер Хорватии – раздолбай, который съел два кг салями перед финалом чемпионата мира, скандалил с военными в больнице и ездил ночью пьяным
1
#Марцело Брозович
14 ноября 2021, 08:35
1
Жеребьевка чемпионата мира-2022 в Катаре: кто с кем и когда сыграет
#ЧМ-2022
01 апреля, 19:05
Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес
#Италия
25 марта, 01:40
Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы
#Россия
28 февраля, 20:47
Стадион матча Хорватия – Россия признан культурной ценностью. Он создавался по примеру греческих театров и с задумкой напоминать корабль пришельцев
1
#Хорватия
14 ноября 2021, 07:10
1
Где купить билеты на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
19 января, 16:57
Россия пройдет Польшу? У нас два мнения
#Россия
26 ноября 2021, 22:43
Левандовски отказался от решающего матча в отборе к ЧМ-2022. Возможно, из-за этого Россия сыграет с Польшей в стыках
#Роберт Левандовски
26 ноября 2021, 21:32
На Формуле 1 в Катаре появился кубок мира по футболу, а пилоты били пенальти со звездами футбола: Квят забил обе попытки, а Туре потерял бутсу
#Формула 1
21 ноября 2021, 19:39
Тренер Чехии носит протез. Он родился без руки, стал тренером в 27 и шутит, что работает в сборной правой рукой главного
#Иржи Хитры
17 ноября 2021, 15:32
С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент
1
#Россия
17 ноября 2021, 00:44
1
Тренер Нидерландов ван Гал смотрел матч на инвалидной коляске. Он сломал бедренную кость, упав с велосипеда
#Луи ван Гал
16 ноября 2021, 23:40
✂️ Сергеев сбрил бороду после сборной. Бритву ему публично подарил губернатор Самарской области
#Иван Сергеев
16 ноября 2021, 17:24
Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией
#Россия
12 ноября 2021, 00:35
Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
#ЧМ-2022
16 ноября 2021, 15:35
Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
#ЧМ-2022
16 ноября 2021, 01:01
Игрок Сан-Марино привез глупейший пенальти: о чем-то сигнализировал поднятой рукой – в нее и попал мяч
#Сан-Марино
16 ноября 2021, 00:00
Баннер хорватов в матче с Россией – о массовой резне в Вуковаре. Фанаты уже напоминали о ней, когда пригоняли к стадиону танк и трактор
#Хорватия
15 ноября 2021, 22:31
Словакия или Словения. Вы отличаете одну страну от другой? Тест «Гола»
#Словакия
08 октября 2021, 17:16
Интервью Карпина после Хорватии: работа в стыках – не факт, психология – главная проблема, футбол в России – бои
#Валерий Карпин
15 ноября 2021, 21:12
⭐️ Мората вывел Испанию на ЧМ и отпраздновал гол со звездой в руке. Это подарок от больного мальчика и символ благотворительного фонда
#Альваро Мората
15 ноября 2021, 11:42
Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
#Криштиану Роналду
15 ноября 2021, 01:11
«У нас футбол – это говно редкое». Эмоциональный Ловчев скандалил в эфире «Матч ТВ» в вечер сборной
#Евгений Ловчев
14 ноября 2021, 23:19
Главный футболист России этой осенью – глухой резервист. Как так вышло?
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#Алексей Миранчук
06 октября 2021, 16:25
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