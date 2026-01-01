Александр Усик

Дата рождения
17 января 1987 г.
Инфо
Украинский боксер-профессионал
Лента
Материалы
Новости
Бокс
Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере
#Усик – Джошуа
Бокс
Статистика перед вторым боем Усик – Джошуа: у кого больше побед, кто чаще выигрывал нокаутом
#Усик – Джошуа
Бокс
Полный андеркард реванша Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Где смотреть бой Усик – Джошуа: во сколько прямая трансляция бокса, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Реванш Усика и Джошуа пройдет в феврале-марте 2022 года. Усик сказал: «Хм, класс. Побью Антоху дважды»
#Александр Усик
Бокс
Усик стал вторым боксером в истории, который брал чемпионские титулы в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе
#Александр Усик
Бокс
Усик подтвердил реванш против Джошуа
#Александр Усик
Бокс
Результаты всех боев, где дрались Усик и Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Джошуа проиграл второй бой за карьеру
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик победил Джошуа. Он не проиграл ни одного боя за карьеру
#Усик – Джошуа
Бокс
На бое Джошуа – Усик присутствуют больше 60 тысяч зрителей
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик дважды дрался в Великобритании. Джошуа провел только два боя не в этой стране
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик оказался на восемь килограммов легче Джошуа. Они провели взвешивание перед боем за звание чемпиона мира
#Усик – Джошуа
Бокс
Если Джошуа проиграет Усику, он получит реванш. Это прописано в контракте
#Усик – Джошуа
Бокс
Дата боя Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Битва взглядов перед боем Усик – Джошуа. Они пожали руки
#Усик – Джошуа
Бокс
Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Проморолик боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Где смотреть бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик ни разу не проигрывал за карьеру, но провел в тяжелом весе только два боя
#Александр Усик
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Бокс
Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа
#Усик – Джошуа
Бокс
Усик поставил себе тройку по шкале в десять баллов за бой с Чисорой
#Александр Усик
Бокс
Теперь Усик имеет 18 побед в профессиональной боксерской карьере. Какими они были
#Усик – Чисора
Бокс
Сколько Усик заработал за бой с Чисорой
#Усик – Чисора
Бокс
Усик победил Чисору единогласным решением судей
#Усик – Чисора
Бокс
Прогноз на бой Усик – Чисора
#Усик – Чисора
Бокс
Во сколько бой Усик – Чисора: прямая трансляция 31 октября
#Усик – Чисора
Бокс
Где смотреть бой Усик – Чисора
#Усик – Чисора
Бокс
Украинский боксер Усик о России: «Люди не виноваты, что наши царьки там чего-то не поделили»
#Александр Усик