Украинский боксер Усик о России: «Люди не виноваты, что наши царьки там чего-то не поделили»

Александр Усик общается с русскими, получает оскорбления от соотечественников и верит в то, что все изменится.

«У меня очень много знакомых, друзей в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, там чего-то не поделили.

Они между собой, я имею в виду президенты или еще кто-то, они между собой разговаривают каждый день, общаются о той или иной ситуации, а мы друг друга хаем, обзываем.

Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос... Столько названий, что можно даже песню придумать.

То, что происходит, настоящая жестянка. Пройдет большое количество времени, а дай бог, чтобы прошло мало, мы будем вспоминать и будем говорить: «Представляешь, как мы могли это допустить, чтобы такое произошло?» А такое на самом деле будет», – рассказал Усик в эфире «Эхо Киева».