Александр Усик

Дата рождения
17 января 1987 г.
Инфо
Украинский боксер-профессионал
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Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
#Александр Усик
Детали реванша Усик – Джошуа: слезы после победы, брошенные пояса, шорты с именем жены
#Усик – Джошуа
Сколько Джошуа заработал за реванш против Усика – его гонорар точно больше, чем в их первом бою
#Усик – Джошуа
Сколько Усик заработал за победу в реванше против Джошуа – в этом бою он сохранил титулы
#Усик – Джошуа
Как Усик готовился к новому бою с Джошуа: набрал 15 кг, позвал тренера Уайлдера и по пять минут сидел под водой
#Александр Усик
Андеркард реванша Усик – Джошуа: сколько боев, кто подерется, какие истории вокруг
#Усик – Джошуа
Все о реванше Усик – Джошуа: почему бой постоянно переносился, а теперь пройдет в Саудовской Аравии
#Усик – Джошуа
Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер
#Александр Усик
Что известно о реванше Усик – Джошуа: новый бой прописан в контракте, есть возможное место
#Усик – Джошуа
Усик снова дрался в шортах с именем ребенка. И победил Джошуа в годовщину свадьбы
#Александр Усик
Чемпионский гопак Усика – флешбэк победы на Олимпиаде-2012. Он постоянно танцует на тренировках и юбилеях
#Александр Усик
Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
#Александр Усик
Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
#Усик – Джошуа
Усик сразу после победы: упал на колени, перекрестился, заплакал, показал язык. И сказал: «Ты не видел лучшего Усика»
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#Александр Усик
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Сколько Усик заработал за чемпионский бой против Джошуа
#Усик – Джошуа
Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск
#Александр Усик
Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Джошуа – домашний чемпион в боксе. Провел только два боя не в Великобритании и называет себя мальчиком из Лондона
#Энтони Джошуа
«Я иду за тобой». Эта фраза – главный мем вокруг боя Усика и Джошуа
#Усик – Джошуа
Сколько Джошуа заработает за бой против Усика
#Усик – Джошуа
Первую победу Усика в тяжелом весе испортила замена соперника. Политика, допинг, желания – там все
#Александр Усик
Главное о бое Усик – Джошуа: почему дерутся сейчас и как на это влияет суд между двумя другими звездами бокса
#Усик – Джошуа
Главная черта Усика – щель между зубами. Часто звезды ее оперируют, но Усик не стесняется и подчеркивает
#Александр Усик
Усик и Чисора после боя вместе ели бургеры 🍔
#Александр Усик
«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа
#Александр Усик
WBA принуждает Лебедева и Усика провести бой. Что происходит?
#Александр Усик
Усик победил Чисору в тяжелом поединке. Чуть не нокаутировал в седьмом раунде, но соперник выстоял
#Усик – Чисора
Чисора пришел на взвешивание в белой краске и образе злодея из религии вуду
#Дерек Чисора
Усик перед боем Поветкина зашел к нему в раздевалку и пожелал удачи
#бокс