Льюис Хэмилтон

Дата рождения
7 января 1985 г.
Достижения
Многократный чемпион мира Формулы-1
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Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
#Макс Ферстаппен
Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
Формула 1
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом
#Формула 1
Формула 1
В прошлом году Гран-при Абу-Даби выиграл Ферстаппен, но Хэмилтон побеждал на нем пять раз. У «Мерседеса» была серия из шести побед
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Абу Даби. Хэмилтон занял второе место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Формула 1
Формула 1: во сколько начало квалификации на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года
#Формула 1
Формула 1
Формула 1: где смотреть квалификацию на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места
#Льюис Хэмилтон
1
Формула 1
Хэмилтон начнет спринт на Гран-при Сан-Паулу с последнего места. Его результат в квалификации аннулирован
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при России. Это его сотая победа в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии
#Эстебан Окон
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании
#Формула 1
Автогонки
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды
#Формула 1
Автогонки
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Бахрейна Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на год
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
#Джордж Расселл
Формула 1
Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит этап Гран-при Сахира
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон выиграл седьмой чемпионский титул в Формуле 1. Это повторение рекорда Шумахера 🏆
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон – единоличный лидер по победам в гонках за всю историю Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера по победам в Формуле 1
#Формула 1
Футбол
Боттас выиграл сочинский Гран-при. Квят забрался в очковую зону
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон показал лучший круг в истории Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии. Квят не попал в очки
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон вышел на первое место по подиумам за всю историю Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
1
Формула 1
Хэмилтон выиграл гонку Формулы 1 на трех колесах – одно прокололось
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Штирии в Формуле 1
#Формула 1
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен. Федерер зарабатывает больше Леброна
#Лионель Месси
Формула 1
Квят занял 15-е место в квалификации Гран-при Австралии. Это его первое соревнование после возвращения
#Формула 1