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Формула 1
Спортсмен
Льюис Хэмилтон
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Льюис Хэмилтон
Дата рождения
7 января 1985 г.
Достижения
Многократный чемпион мира Формулы-1
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Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
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Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
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Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️
#Льюис Хэмилтон
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Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
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21 ноября 2021, 18:39
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Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места
#Льюис Хэмилтон
14 ноября 2021, 21:37
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Формула 1
Хэмилтон начнет спринт на Гран-при Сан-Паулу с последнего места. Его результат в квалификации аннулирован
#Льюис Хэмилтон
13 ноября 2021, 20:27
Автогонки
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
#Макс Ферстаппен
07 ноября 2021, 23:45
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#Льюис Хэмилтон
26 сентября 2021, 16:40
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Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии
#Эстебан Окон
01 августа 2021, 18:41
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
18 июля 2021, 19:05
Формула 1
Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании
#Формула 1
17 июля 2021, 19:02
Автогонки
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
#Льюис Хэмилтон
03 июля 2021, 12:07
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды
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20 июня 2021, 18:09
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Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Бахрейна Формулы 1
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Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на год
#Льюис Хэмилтон
08 февраля 2021, 15:32
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Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
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