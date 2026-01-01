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Спортсмен
Льюис Хэмилтон
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Льюис Хэмилтон
Дата рождения
7 января 1985 г.
Достижения
Многократный чемпион мира Формулы-1
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