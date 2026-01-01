Льюис Хэмилтон

Дата рождения
7 января 1985 г.
Достижения
Многократный чемпион мира Формулы-1
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Новости
В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется
#Формула 1
«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
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#Формула 1
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Детали скандала в финальной гонке Формулы 1 – правила изменились на ходу или все нормально? «Мерседес» дважды подал протест
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#Формула 1
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Главные эмоции после победы Ферстаппена в Формуле 1: слезы, протесты, море шампанского. Его поздравил даже Хэмилтон (пожал руку и обнял)
#Макс Ферстаппен
Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил
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#Формула 1
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Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним
#Формула 1
Почему Ферстаппен станет чемпионом Формулы 1, если у них с Хэмилтоном останутся одинаковые очки
#Макс Ферстаппен
Я посмотрел Формулу 1 вживую. Это дорого и бессмысленно
#Формула 1
Хэмилтон позвонил и поздравил фаната с днем рождения. Оказалось, ему исполнилось 105 лет
#Льюис Хэмилтон
У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя
#Льюис Хэмилтон
Ливни в Сочи чуть не сорвали квалификацию Формулы 1. Хэмилтон из-за мокрой трассы врезался в стену
#Формула 1
Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
#Формула 1
Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
#Формула 1
Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса
#Формула 1
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
Однажды Хэмилтон обрызгал Путина шампанским
#Льюис Хэмилтон
Гонщик Формулы 1 на полной скорости влетел в барьер. Заезд остановили на 20 минут, потом – второй старт
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#Шарль Леклер
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Теперь трофеи в Формуле 1 вручает управляемая тумба
#Формула 1
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1
Новый сезон «Формулы-1» нельзя пропускать. Там русский пилот, интрига, веселье
#Формула 1
#Формула 1